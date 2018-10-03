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03.10.2018 16:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели потренировались тушить пожар на ТЭЦ

Текст: Тимофей Борисов
В среду водители, проезжавшие по МКАД на юге Москвы, могли наблюдать шокирующую картину. С территории крупной столичной ТЭЦ-26 валил густой черный дым, наблюдалось большое скопление пожарной техники, а два спасательных вертолета поливали сверху водой и проводили с территории теплоэлектростанции срочную эвакуацию.

К счастью, тревожных звонков в экстренную службу не последовало, потому что речь шла о тренировке МЧС, о которой людей, живущих и работающих поблизости, предупредили заранее.

Учения по ликвидации условной крупномасштабной ЧС -  это уже заключительная часть Всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая проходила по всей стране в течение трех дней. Цель учений - проверка подготовки населения в области гражданской обороны, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения городков, систем связи и оповещения, слаженность действий всех задействованных служб.

Фото: Александр Патрин/РИА Новости
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При этом в МЧС подчеркивают, что не собирались никого пугать, но жизнь есть жизнь. Поэтому в чрезвычайном ведомстве должны быть готовы к развитию любой ситуации, в том числе и самой маловероятной.

Например, что касается аварии на ТЭЦ-26, то по тактическому замыслу в турбинном цехе произошло условное повреждение турбогенератора. При этом рухнула еще и кровля турбинного цеха. Когда на место ЧП прибыли спасатели, там уже возник пожар. Его имитировал специальный грузовик МЧС с дымовой установкой, нагнетавший сильное задымление. Плюс произошла разгерметизация вагона-цистерны с едким натром, находящегося рядом на железнодорожных путях.

Подобные тренировки прошли во всех субъектах страны. В них были задействованы органы власти различных уровней. Всем памятны и ледяные дожди, и аварии на электроподстанции в Чагино. Поэтому, случись нечто подобное теперь, то в МЧС уверены, что столица будет с теплом, а пожар удасться быстро потушить.

На подведении итогов директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло отметил, что и страна в целом и столица в частности к подобным чрезвычайным ситуациям готовы, а межведомственное взаимодействие показало хорошую слаженность.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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