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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Диплом сгубил

Участковый за взятку отказался возбудить дело и поедет в колонию на пять лет
Текст: Анна Смородинова
Российская газета - Федеральный выпуск №7684 (221)
Лефортовский райсуд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы 32-летнего Артема Черкасина, в недавнем прошлом служившего участковым.
Времена, когда купить любой диплом можно было в метро, прошли. Теперь этот нелегальный бизнес переместился в интернет. Фото: Сергей Куксин/ РГ Времена, когда купить любой диплом можно было в метро, прошли. Теперь этот нелегальный бизнес переместился в интернет. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Времена, когда купить любой диплом можно было в метро, прошли. Теперь этот нелегальный бизнес переместился в интернет. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В ноябре 2017 года он проверял подлинность диплома о высшем образовании одного из сотрудников, который пытался трудоустроиться. Работодатель что-то заподозрил и обратился в полицию. Но участковый не стал назначать экспертизу документа. Вместо этого он вызвал подозреваемого к себе и предложил ему за 500 тысяч рублей закрыть на все глаза и вынести отказной материал. То есть не возбуждать уголовное дело.

Обладатель фальшивого диплома раскошелиться не захотел, да и не было у него таких денег. А вот наказать полицейского желание у подозреваемого возникло, и он рассказал обо всем сотрудникам ФСБ. После чего участкового задержали при получении взятки. В итоге участковый не только проведет ближайшие пять лет в колонии строгого режима, но еще и лишился звания майор, а также права работать на госслужбе в будущем. Кстати, правосудие не обошло стороной и гражданина, предъявившего "липовый" диплом. Было возбуждено уголовное дело, и мужчину тоже осудили.

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Стоит отметить, что использование поддельных дипломов об образовании - очень распространенное преступление.

Ранее в Саратове адвокат с 10-летним стажем была осуждена за предоставление поддельного диплома при желании устроиться на работу нотариусом. Правда, получила только штраф в 45 тысяч рублей.

Наказание не очень суровое. Видимо поэтому желающих получить диплом об образовании нечестным способом немало.

Способы подделки дипломов тоже "нехитрые". Мошенники часто предлагают купить диплом, выполненный на оригинальном бланке с внесенными ложными сведениями об обучающемся. Здесь ответственным будет не только "ложный студент", но и сотрудники вуза или типографии. Второй метод включает в себя подделку самих дипломных бланков. Ходят на черном рынке и подделки с помощью подчисток и исправлений фамилий в подлинных дипломах на фиктивные.

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