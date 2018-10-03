Головинский райсуд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о растрате 124 миллионов бывшим председателем правления "АйМаниБанк" Игорем Волчихиным.

Обвинительное заключение утверждено заместителем Генпрокурора. Экс-банкир обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ - в растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. А совершил он преступление, по данным следствия, в мае - июле 2016 года, действуя в сговоре с другими соучастниками. С его согласия были заключены заведомо неисполнимые кредитные договоры с ООО "Викимарт". Деньги ушли безвозвратно.

Заместитель Генпрокурора утвердил обвинительное заключение в отношении одного из соучастников преступления. Он обвиняется по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере с использованием служебного положения).

По версии СКР, деньгами распорядились по своему усмотрению сам Волчихин и один из совладельцев "АйМаниБанка" Анатолий Гончаров. По этому делу был арестован гендиректор "Викимарта" Андрей Кленин.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью. Волчихина будут судить отдельно от других фигурантов - в особом порядке.