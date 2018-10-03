В Москве ГИБДД наказала автохама, блокировавшего "скорую" в тоннеле

Сотрудники полиции привлекли к ответственности автохама, блокировавшего "скорую помощь" в Лефортовском тоннеле в Москве.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, основанием для расследования стала скандальная видеозапись на одном из телеканалов. Водитель, проезжая по тоннелю, встал на пути "скорой помощи", которая везла тяжелобольного пациента.

Полицейские нашли нарушителя, им оказался 52-летний житель Московской области. По вызову он пришел в отдельный батальон ДПС на разбор происшествия. В итоге на мужчину составили протокол об административном правонарушении, материалы передали в суд.