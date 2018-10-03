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03.10.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве ГИБДД наказала автохама, блокировавшего "скорую" в тоннеле

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудники полиции привлекли к ответственности автохама, блокировавшего "скорую помощь" в Лефортовском тоннеле в Москве.

Бригада "скорой помощи" пострадала в ДТП в Москве

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, основанием для расследования стала скандальная видеозапись на одном из телеканалов. Водитель, проезжая по тоннелю, встал на пути "скорой помощи", которая везла тяжелобольного пациента.

Полицейские нашли нарушителя, им оказался 52-летний житель Московской области. По вызову он пришел в отдельный батальон ДПС на разбор происшествия. В итоге на мужчину составили протокол об административном правонарушении, материалы передали в суд.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва ГИБДД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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