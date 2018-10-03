В Москве задержали актера из сериала "Глухарь"

В Москве по подозрению в растлении школьника задержан 44-летний мужчина. По неофициальным данным, подозреваемый был относительно известным артистом и даже снимался в сериале "Глухарь".

Мужчину задержали в ходе совместной работы следователей ГСУ СК и ГУ МВД по Москве. Преступления совершались в июле этого года. По версии следствия, подозреваемый познакомился с мальчиком и начал переписываться с ним на интимные темы, отправлял ему порно. В итоге об этом стало известно правоохранителям, педофил был задержан.

Против артиста возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - за развратные действия и распространение порнографии. Вскоре он предстанет перед судом, следствие настаивает на его аресте.