В Москве задержан водитель Mercedes, грозивший взрывом у Кремля

В центре Москвы задержан неадекватный водитель Mercedes, сообщивший о возможном взрыве на Васильевском спуске.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, днем недалеко от Кремля полицейские остановили машину, водитель которой въехал на площадь Васильевский спуск прямо под запрещающий знак. Нарушитель сообщил правоохранителям, что в автомобиле лежит взрывоопасный предмет. Площадь немедленно оцепили, на место прибыли специалисты всех экстренных служб. Сейчас оперативные мероприятия продолжаются.

Возмутитель спокойствия уже сдался полицейским. Его отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мужчину могут отправить на психиатрическую экспертизу.