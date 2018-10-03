В Подмосковье полицейские уничтожили поле дикорастущей конопли

В ходе ежегодной антинаркотической операции "Мак" подмосковными полицейскими из города Серебряные Пруды было обнаружено и уничтожено более трех тысяч кустов дикорастущей конопли. Об этом сегодня сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- Наркосодержащие растения на площади свыше 200 квадратных метров оперативники обнаружили в ходе рейда около села Подхожее. Вес криминальных растений составил примерно 400 килограммов. Экспертиза показала, что изъятые образцы конопли содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством - марихуаной. С помощью спецтехники полицейскими уничтожено все криминальной поле, - рассказала Петрова.

Надо сказать, что с удивительным постоянством в подмосковных Серебряных Прудах находят поля с дикой коноплей. По информации той же Петровой, несколько месяцев назад там, на площади в один гектар, нашли 3 тонны дикорастущей конопли. Все было уничтожено.

Но еще более тревожная ситуация с марихуаной складывается в Калмыкии и Приморском крае. Сейчас в Калмыкии подходит к завершению пятый этап операции "Мак-2018", направленной на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Например, на территории Юстинского района республики, на левом берегу реки Волга, полицейскими при участии работников районной администрации, а также представителей антинаркотической комиссии республики уничтожено свыше 16 тысяч кустов канабиса на площади в 50 гектаров. Общий вес травки составил более двух с половиной тонн.

В Приморском крае местными наркополицейскими только в Чугуевском районе в ходе рейдов, проводимых в рамках операции "Мак-2018", на участке площадью 2100 квадратных метров в урочище ключа "Пасечный" Уборковского участкового лесничества, были обнаружены свыше 26 тысяч кустов дикорастущей конопли общим весом около 6 тонн. Экспертиза показала, что они содержат наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Весь наркотический урожай был уничтожен.