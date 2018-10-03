Замначальника ивановского УМВД уволили за миллионный кредит

Суд в Ивановской области по требованию прокуратуры вынес решение об увольнении с работы заместителя начальника регионального УМВД за нарушение антикоррупционного законодательства.

Прокуратура Ивановской области через суд добилась увольнения заместителя начальника управления по вопросам миграции регионального Управления МВД "в связи с утратой доверия". Высокопоставленный чиновник лишился должности за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщает облпрокуратура, поводом для судебного разбирательства стал взятый полицейским банковский кредит, оплачивать который вместо него пришлось другому человеку. По данным ведомства, в справках о доходах за 2015 и 2016 годы высокопоставленный силовик "умышленно не отразил" сведения о наличии у него обязательств финансового характера на миллион рублей.

- При этом установлено, что в течение года оплата по кредитному договору производилась третьим лицом, с которым проверяемое лицо взаимодействовало при исполнении своих обязанностей, - сообщили в прокуратуре.

Когда о тайном кредите полицейского стало известно, прокуратура внесла начальнику регионального УМВД представление. Однако по итогам его рассмотрения в ведомстве решили строго не наказывать высокопоставленного сотрудника, позволив ему тихо уволиться "по собственному желанию".

Такое решение в надзорном ведомстве посчитали неверным и оспорили его в суде. Фрунзенский суд Иванова согласился с доводами прокуратуры и изменил основание расторжения заключенного с заместителем начальника управления по вопросам миграции УМВД служебного контракта на "увольнение в связи с утратой доверия".

Ответчики обжаловали это решение в облсуде, однако 1 октября судебная коллегия по гражданским делам Ивановского областного суда эти жалобы отклонила, оставив решение суда первой инстанции без изменения.