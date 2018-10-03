Новости

Недельная инфляция сохранилась на уровне 0,1 процента 16:31
Названа новая смертельная опасность полета на Марс 16:31
Еврейский музей представит картины Левитана через призму авторского кино 16:26
На Урале организована проверка по факту падения ребенка из окна школы 16:25
Путин назвал мракобесием заявления США о "вмешательстве" России 16:20
В 2019 году в Россию приедет новый Kia ProCeed 16:12
Москвичи стали экономить больше электроэнергии 16:11
Медведев назвал успешными результаты выборов для "Единой России" 16:03
Мэй станцевала на сцене съезда консерваторов под композицию ABBA 16:02
Под Тверью проверят школу, где учитель бил ребенка головой об стол 16:00
Замначальника ивановского УМВД уволили за миллионный кредит 16:00
Исследование: что будет, если отказаться от алкоголя всего на месяц 15:48
Путин: РФ будет отвечать на санкции так, чтобы не навредить себе 15:45
В Москве парковка временно стала бесплатной 15:45
Российские спецотряды дебютировали в турнире белорусских спецназовцев 15:45
Skoda будет выпускать в России кроссовер Karoq 15:33
В Тверской области найдены останки мамонта 15:33
Власти Беларуси: Договор о создании СГ в поправках не нуждается 15:30
В Башкирии у ветерана украли три миллиона рублей 15:30
В Череповце арестовали банду, куда входили два сотрудника полиции 15:28
Москалькова поддержала смягчение уголовной статьи за экстремизм 15:24
Путин назвал ошибкой США подрыв доверия к доллару 15:22
Ученые: колбаса и бекон увеличивают риск развития рака груди 15:22
Белорусские атлеты отправились на III Юношеские Олимпийские игры 15:20
Более 50 портфелей и велосипед забыли в транспорте Москвы в сентябре 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
03.10.2018 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замначальника ивановского УМВД уволили за миллионный кредит

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Суд в Ивановской области по требованию прокуратуры вынес решение об увольнении с работы заместителя начальника регионального УМВД за нарушение антикоррупционного законодательства.

Фото: depositphotos.com
ЦБ РФ назвал признаки подозрительных операций по картам

Прокуратура Ивановской области через суд добилась увольнения заместителя начальника управления по вопросам миграции регионального Управления МВД "в связи с утратой доверия". Высокопоставленный чиновник лишился должности за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщает облпрокуратура, поводом для судебного разбирательства стал взятый полицейским банковский кредит, оплачивать который вместо него пришлось другому человеку. По данным ведомства, в справках о доходах за 2015 и 2016 годы высокопоставленный силовик "умышленно не отразил" сведения о наличии у него обязательств финансового характера на миллион рублей.

- При этом установлено, что в течение года оплата по кредитному договору производилась третьим лицом, с которым проверяемое лицо взаимодействовало при исполнении своих обязанностей, - сообщили в прокуратуре.

Когда о тайном кредите полицейского стало известно, прокуратура внесла начальнику регионального УМВД представление. Однако по итогам его рассмотрения в ведомстве решили строго не наказывать высокопоставленного сотрудника, позволив ему тихо уволиться "по собственному желанию".

Такое решение в надзорном ведомстве посчитали неверным и оспорили его в суде. Фрунзенский суд Иванова согласился с доводами прокуратуры и изменил основание расторжения заключенного с заместителем начальника управления по вопросам миграции УМВД служебного контракта на "увольнение в связи с утратой доверия".

Ответчики обжаловали это решение в облсуде, однако 1 октября судебная коллегия по гражданским делам Ивановского областного суда эти жалобы отклонила, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал Скрипаля подонком и предателем родины
Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии
УФСБ пришло с обыском в полицию Екатеринбурга
Минобороны опубликовало видео доставки С-300 в Сирию
Песков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"