Главу жилинспекции Сахалина уволили за миллионную премию

В Сахалинской области после прокурорской проверки Оксана Ковтонюк потеряла место руководителя Государственной жилищной инспекции региона.

Было установлено, что с ноября 2015 года по декабрь 2016 года женщина незаконно начислила себе в виде премий больше миллиона рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, Южно-Сахалинский городской суд, рассмотрев гражданское дело, удовлетворил иск прокурора области и назначил виновной наказание в виде увольнения в связи с утратой доверия. Ковтонюк с приговором не согласилась и подала апелляцию в областной суд.

Заседание судебной коллегии прошло 2 октября. Вердикт остался прежним. Однако еще до вступления решения суда в законную силу, главу жилинспекции уволили распоряжением Губернатора Сахалинской области.