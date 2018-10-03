Новости

Тагилбанк признан банкротом 12:04
В Ростовской области столкнулись сухогруз и танкер 12:00
В Египте нашли стелу с изображением Сети I 11:59
Полярники показали, что стало с лапшой на 60-градусном морозе 11:58
В Эвенкии нашли следы древнего тропического моря 11:55
В Москве установят еще 100 камер слежения за ПДД 11:51
Пилот упавшего в Якутии вертолета отказался от госпитализации 11:49
Красноярские ученые научились делать лекарства из опилок 11:48
Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии 11:45
Украина и Польша заключили контракт на поставку газа в 2018-2019 годах 11:40
Получить посылку на почте можно будет без паспорта 11:38
В московский метрополитен вернется реклама 11:38
Тюменские ученые создали "умную" жидкую линзу 11:37
Главу жилинспекции Сахалина уволили за миллионную премию 11:36
В Дагестане МЧС назвало причину взрыва в школе 11:23
Трамп за год потерял 600 миллионов долларов 11:19
Вышел новый русский трейлер мультфильма о чернокожем "Человеке-пауке" 11:18
Минздрав Башкирии проверит информацию о просроченном инсулине 11:16
В Китае актрису из "Людей Икс" оштрафовали на 70 миллионов долларов 11:07
В Минске отметили новый уровень политического диалога с ФРГ 11:05
Хабаровчанин пойдет под суд за мошенничество с авиабилетами 10:46
Вышел трейлер фильма ужасов про "битву экстрасенсов" 10:43
Путин внес в Госдуму пакет поправок, смягчающих статью об экстремизме 10:43
Во Франции арестовали самого известного преступника-беглеца 10:31
"Наполи" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
03.10.2018 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу жилинспекции Сахалина уволили за миллионную премию

Текст: Дина Непомнящая

В Сахалинской области после прокурорской проверки Оксана Ковтонюк потеряла место руководителя Государственной жилищной инспекции региона.

Было установлено, что с ноября 2015 года по декабрь 2016 года женщина незаконно начислила себе в виде премий больше миллиона рублей.

Министру здравоохранения Камчатки предъявили обвинение в растрате

Как сообщили в областной прокуратуре, Южно-Сахалинский городской суд, рассмотрев гражданское дело, удовлетворил иск прокурора области и назначил виновной наказание в виде увольнения в связи с утратой доверия. Ковтонюк с приговором не согласилась и подала апелляцию в областной суд.

Заседание судебной коллегии прошло 2 октября. Вердикт остался прежним. Однако еще до вступления решения суда в законную силу, главу жилинспекции уволили распоряжением Губернатора Сахалинской области.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

УФСБ пришло с обыском в полицию Екатеринбурга
Извержение вулкана и очередное землетрясение произошли в Индонезии
Глава норвежской делегации назвал Крым законной частью РФ
Постпред США объяснилась по поводу обещания уничтожить ракеты РФ
Путин призвал найти средства на пенсионные изменения