Хабаровчанин пойдет под суд за мошенничество с авиабилетами

Следственный отдел Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте направил в суд уголовные дела о мошенничестве в отношении 28-летнего местного жителя, который продавал авиабилеты по ценам ниже рыночных.

"Злоумышленник создал в одной из социальных сетей группу, где распространял билеты. Оплачивал их из средств, полученных от других клиентов", - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Несколько месяцев назад продавец объявил о прекращении своей деятельности и аннулировании билетов. Деньги клиентам не вернули.

Так мошенник оставил без свадебного путешествия в Америку молодую пару. Уведомление о "сгоревших" билетах новобрачные получили на электронную почту в день вылета, но все равно попытались пройти регистрацию в аэропорту. Там они и узнали о том, что имеют дело с мошенником.

В феврале злоумышленника задержали. Удалось доказать его причастность к 19 махинациям. Общий ущерб, причиненный гражданам, превысил 600 тысяч рублей.

Решения суда обвиняемый будет ждать под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.