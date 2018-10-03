Новости

В Приморье самовыдвиженцы смогут участвовать в выборах губернатора 05:18
Глава норвежской делегации назвал Крым законной частью РФ 05:11
Мужчина попал под электричку и выжил в Москве 04:48
В Белом доме прокомментировали статью NYT о мошенничестве Трампа 04:46
Министру здравоохранения Камчатки предъявили обвинение в растрате 04:15
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей малокалиберной РСЗО 04:13
В Якутии возобновили поиски пропавшего пилота 04:09
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 03:47
Власти Испании не приняли ультиматум главы Каталонии 03:44
Вучич: У Сербии нет никакого желания быть частью НАТО 03:36
В Хабаровске на пешеходном переходе сбили трех школьниц 03:32
Президент Армении одобрил отставку шести министров 03:10
Экс-чемпион мира по боксу Роккиджани погиб в ДТП в Италии 02:57
Госдеп прокомментировал доклад Шойгу о поставках С-300 в Сирию 02:31
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Москве 02:10
New York Times обвинила Трампа в налоговом мошенничестве 01:57
Постпред США объяснилась по поводу обещания уничтожить ракеты РФ 01:49
Шойгу отчитался перед Путиным о поставках С-300 в Сирию 01:16
В центре Лондона прохожего убило упавшей с небоскреба стеклянной панелью 00:49
Госсекретарь США и лидер КНДР встретятся 7 октября в Пхеньяне 00:37
Постпред США при НАТО отказалась от слов об уничтожении ракет РФ 00:15
В Дагестане при взрыве в школе пострадали пять подростков 00:02
Утреннюю Москву ожидает сильный туман 02.10.2018
Бригада "скорой помощи" пострадала в ДТП в Москве 02.10.2018
"Локомотив-Кубань" на старте Еврокубка победил в Польше "Гдынь" 02.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
03.10.2018 04:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Министру здравоохранения Камчатки предъявили обвинение в растрате

Текст: Дина Непомнящая

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю официально предъявило обвинение в растрате 22 миллионов рублей министру здравоохранения региона Татьяне Лемешко.

Фото: photoxpress
Бывшего следователя арестовали за исчезновение 50 млн рублей

В пресс-службе СУ СК сообщили, что ранее обвинение было предъявлено и другим фигурантам уголовного дела: учредителю местной строительной фирмы и его адвокату.

По версии следствия, сообщники организовали покупку у коммерческой организации здания для городской поликлиники №3. Значительно завысив стоимость объекта они похитили средства из программы развития здравоохранения, предназначенные для реализации инвестиционных мероприятий.

Руководитель краевого Минздрава была отстранена от должности на время расследования. А бизнесмена на два месяца отправили в СИЗО. Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал найти средства на пенсионные изменения
В ОБСЕ заявили об обнаружении "Бука" украинских силовиков в Донбассе
Путин назначил врио губернаторов Липецкой и Курганской областей
Объявлены дата и место прощания с Романом Карцевым
Суд арестовал подозреваемого в передаче "астрономической" взятки Захарченко