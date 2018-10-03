Министру здравоохранения Камчатки предъявили обвинение в растрате

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю официально предъявило обвинение в растрате 22 миллионов рублей министру здравоохранения региона Татьяне Лемешко.

В пресс-службе СУ СК сообщили, что ранее обвинение было предъявлено и другим фигурантам уголовного дела: учредителю местной строительной фирмы и его адвокату.

По версии следствия, сообщники организовали покупку у коммерческой организации здания для городской поликлиники №3. Значительно завысив стоимость объекта они похитили средства из программы развития здравоохранения, предназначенные для реализации инвестиционных мероприятий.

Руководитель краевого Минздрава была отстранена от должности на время расследования. А бизнесмена на два месяца отправили в СИЗО. Расследование продолжается.