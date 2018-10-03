Новости

Тагилбанк признан банкротом 12:04
В Ростовской области столкнулись сухогруз и танкер 12:00
В Египте нашли стелу с изображением Сети I 11:59
Полярники показали, что стало с лапшой на 60-градусном морозе 11:58
В Эвенкии нашли следы древнего тропического моря 11:55
В Москве установят еще 100 камер слежения за ПДД 11:51
Пилот упавшего в Якутии вертолета отказался от госпитализации 11:49
Красноярские ученые научились делать лекарства из опилок 11:48
Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии 11:45
Украина и Польша заключили контракт на поставку газа в 2018-2019 годах 11:40
Получить посылку на почте можно будет без паспорта 11:38
В московский метрополитен вернется реклама 11:38
Тюменские ученые создали "умную" жидкую линзу 11:37
Главу жилинспекции Сахалина уволили за миллионную премию 11:36
В Дагестане МЧС назвало причину взрыва в школе 11:23
Трамп за год потерял 600 миллионов долларов 11:19
Вышел новый русский трейлер мультфильма о чернокожем "Человеке-пауке" 11:18
Минздрав Башкирии проверит информацию о просроченном инсулине 11:16
В Китае актрису из "Людей Икс" оштрафовали на 70 миллионов долларов 11:07
В Минске отметили новый уровень политического диалога с ФРГ 11:05
Хабаровчанин пойдет под суд за мошенничество с авиабилетами 10:46
Вышел трейлер фильма ужасов про "битву экстрасенсов" 10:43
Путин внес в Госдуму пакет поправок, смягчающих статью об экстремизме 10:43
Во Франции арестовали самого известного преступника-беглеца 10:31
"Наполи" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
03.10.2018 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилот упавшего в Якутии вертолета отказался от госпитализации

Текст: Юлия Гарднер

Пилот вертолета Robinson, совершившего жесткую посадку в горах Якутии, не нуждается в экстренной помощи врачей. Он отказался от госпитализации и в скором времени вылетит домой.

Пилота аварийно севшего вертолета в Якутии нашли живым

Напомним, частное воздушное судно, направлявшееся из Среднеколымска в Якутск, упало 29 сентября. По спутниковому телефону летчик смог сообщить свои координаты. Однако поиски осложняли сильный снег и ветер, из-за чего в горном ущелье мужчина провел пять дней. Наконец, сегодня вертолет со спасателями на борту смог вылететь в район бедствия и эвакуировать мужчину.

После осмотра медики назвали состояние спасенного нормальным.

- Он находится в хорошем состоянии, обморожений нет. Пилот оказался очень опытным человеком, - приводит "Интерфакс" слова главврача Момской центральной районной больницы Ираиды Харлампьевой.

Летчик рассказал медработникам, что постоянно двигался, делал физические упражнения и спал урывками. А когда услышал вертолет, сразу помчался на звук.

Пилот отправится домой в Якутск на Ан-26 в сопровождении врача.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

УФСБ пришло с обыском в полицию Екатеринбурга
Извержение вулкана и очередное землетрясение произошли в Индонезии
Глава норвежской делегации назвал Крым законной частью РФ
Постпред США объяснилась по поводу обещания уничтожить ракеты РФ
Путин призвал найти средства на пенсионные изменения