Пилот упавшего в Якутии вертолета отказался от госпитализации

Пилот вертолета Robinson, совершившего жесткую посадку в горах Якутии, не нуждается в экстренной помощи врачей. Он отказался от госпитализации и в скором времени вылетит домой.

Напомним, частное воздушное судно, направлявшееся из Среднеколымска в Якутск, упало 29 сентября. По спутниковому телефону летчик смог сообщить свои координаты. Однако поиски осложняли сильный снег и ветер, из-за чего в горном ущелье мужчина провел пять дней. Наконец, сегодня вертолет со спасателями на борту смог вылететь в район бедствия и эвакуировать мужчину.

После осмотра медики назвали состояние спасенного нормальным.

- Он находится в хорошем состоянии, обморожений нет. Пилот оказался очень опытным человеком, - приводит "Интерфакс" слова главврача Момской центральной районной больницы Ираиды Харлампьевой.

Летчик рассказал медработникам, что постоянно двигался, делал физические упражнения и спал урывками. А когда услышал вертолет, сразу помчался на звук.

Пилот отправится домой в Якутск на Ан-26 в сопровождении врача.