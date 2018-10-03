Пилота аварийно севшего вертолета в Якутии нашли живым

Экипаж Ми-8, который вылетел на поиски пилота частного вертолета Robinson, обнаружил его с воздуха живым.

Вертолет "Полярных авиалиний" сел у подножия горы, на хребте которой находится летчик, сотрудники МЧС притупили к эвакуации пострадавшего, сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, 29 сентября частный вертолет вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру, но вынужденно сел в районе села Сасыр в Момском районе республики. По спутниковому телефону пилот связался со спасателями и сообщил, что находится в горном ущелье, на высоте 1800 метров над уровнем моря. Его поиски накануне приостанавливались из-за непогоды: снега и сильного ветра.

Сегодня утром сотрудники МЧС вместе с добровольцами возобновили спасательную операцию.