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03.10.2018 06:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае нашли тайник с тонной красной икры

Текст: Юлия Гарднер

Тайник с красной икрой и рыбой обнаружили близ поселка Уцкое в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края сотрудники погрануправления ФСБ.

На Камчатке с промыслового судна изъяли 2,5 тонны красной икры

По сообщению ведомства, которое цитирует "Интерфакс", схрон с более чем тонной икры осетровых был найден при осмотре нежилого дома. Она находилась в контейнере со встроенной холодильной установкой и была подготовлена для продажи.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Предварительно, нанесенный государству ущерб от незаконного вылова составил более 4,5 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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