В Хабаровском крае нашли тайник с тонной красной икры

Тайник с красной икрой и рыбой обнаружили близ поселка Уцкое в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края сотрудники погрануправления ФСБ.

По сообщению ведомства, которое цитирует "Интерфакс", схрон с более чем тонной икры осетровых был найден при осмотре нежилого дома. Она находилась в контейнере со встроенной холодильной установкой и была подготовлена для продажи.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Предварительно, нанесенный государству ущерб от незаконного вылова составил более 4,5 миллиона рублей.