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03.10.2018 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авария в Дзержинске повредила квартиры десятков жителей

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)
Сегодня в редакцию нижегородского филиала "РГ" обратились жители дома № 78 по проспекту Ленина в Дзержинске с просьбой разобраться в причинах коммунальной аварии, произошедшей накануне.

- Утром меня пришли поздравить с Днем пожилого человека, и вдруг с потолка хлынула горячая вода, - рассказала ветеран войны и труда 89-летняя Раиса Зайцева. - Вода, не прекращаясь, лила с девяти до одиннадцати часов. Без преувеличения нас затопило по колено. С потолка обвалилась вся штукатурка, пострадали вещи, мебель. Даже дамская сумка была полна воды. До сих пор важные документы и семейные фотографии еще не просохли.

По словам внучки Раисы Петровны Елены Жирновой, ей с трудом удалось вызвать аварийную службу, которая не спешила на помощь.

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В подобной ситуации оказались жители соседних двух квартир в этом доме, а также собственники жилых и нежилых помещений еще восьми домов по проспекту Ленина. По предварительным подсчетам Товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Суворовский", всего пострадали жители более двадцати квартир.

- Чтобы установить точный ущерб, нам необходимо собрать сведения от всех пострадавших собственников, - сообщили в местном ТСЖ.

Что касается ущерба, то, по предварительной оценке, только в квартире Раисы Зайцевой он составит примерно сто тысяч рублей.

В чем причина аварии? По словам Николая Корнева, председателя ТСЖ "Суворовский", при пуске тепла местная теплоснабжающая компания вместо давления в шесть килограммов на квадратный сантиметр подала теплоноситель под давлением десять.

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Ирина Ромачева, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" тем временем сообщила, что не далее, как неделю назад, после трагических событий в Санкт-Петербурге пресс-служба Нижегородского филиала  ЭнергосбыТ Плюс выпустила релиз, где компания выражала озабоченность подготовкой ряда многоквартирных домов в Дзержинске и Кстове.

- Дом № 78 по проспекту Ленина в Дзержинске находится в списке не предоставивших документы о готовности к пуску тепла, - говорит она. - В результате пуск тепла осуществлялся по графику, так как подать тепло мы обязаны, но в неподготовленный дом.

В результате пострадали жители, у которых тепло в квартирах не появилось и когда появится, неизвестно. Зато появились проблемы с ремонтом помещений и поисками виноватого.

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В департаменте ЖКХ администрации города Дзержинска подтвердили, что в доме №78 по проспекту Ленина 2 октября во время наладочных работ в рамках пуска отопления произошло технологическое нарушение - порыв розлива системы отопления.

- Данный дом входит в состав ТСЖ "Суворовский", специалисты которого и занимаются устранением нарушения и его последствий, - сообщили в администрации. - Если в процессе порыва пострадало имущество жителей данного многоквартирного дома, они должны обратиться в ТСЖ, составить акты о причиненном ущербе и в дальнейшем решать вопрос о компенсации с ТСЖ, так как в данном случае именно жители и ТСЖ являются сторонами правоотношений (собственники жилой площади и обслуживающая организация). Действия администрации города в этом процессе могут расцениваться как вмешательство в деятельность коммерческой структуры и превышение полномочий.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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