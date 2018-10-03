Авария в Дзержинске повредила квартиры десятков жителей

Сегодня в редакцию нижегородского филиала "РГ" обратились жители дома № 78 по проспекту Ленина в Дзержинске с просьбой разобраться в причинах коммунальной аварии, произошедшей накануне.

- Утром меня пришли поздравить с Днем пожилого человека, и вдруг с потолка хлынула горячая вода, - рассказала ветеран войны и труда 89-летняя Раиса Зайцева. - Вода, не прекращаясь, лила с девяти до одиннадцати часов. Без преувеличения нас затопило по колено. С потолка обвалилась вся штукатурка, пострадали вещи, мебель. Даже дамская сумка была полна воды. До сих пор важные документы и семейные фотографии еще не просохли.

По словам внучки Раисы Петровны Елены Жирновой, ей с трудом удалось вызвать аварийную службу, которая не спешила на помощь.

В подобной ситуации оказались жители соседних двух квартир в этом доме, а также собственники жилых и нежилых помещений еще восьми домов по проспекту Ленина. По предварительным подсчетам Товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Суворовский", всего пострадали жители более двадцати квартир.

- Чтобы установить точный ущерб, нам необходимо собрать сведения от всех пострадавших собственников, - сообщили в местном ТСЖ.

Что касается ущерба, то, по предварительной оценке, только в квартире Раисы Зайцевой он составит примерно сто тысяч рублей.

В чем причина аварии? По словам Николая Корнева, председателя ТСЖ "Суворовский", при пуске тепла местная теплоснабжающая компания вместо давления в шесть килограммов на квадратный сантиметр подала теплоноситель под давлением десять.

Ирина Ромачева, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" тем временем сообщила, что не далее, как неделю назад, после трагических событий в Санкт-Петербурге пресс-служба Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс выпустила релиз, где компания выражала озабоченность подготовкой ряда многоквартирных домов в Дзержинске и Кстове.

- Дом № 78 по проспекту Ленина в Дзержинске находится в списке не предоставивших документы о готовности к пуску тепла, - говорит она. - В результате пуск тепла осуществлялся по графику, так как подать тепло мы обязаны, но в неподготовленный дом.

В результате пострадали жители, у которых тепло в квартирах не появилось и когда появится, неизвестно. Зато появились проблемы с ремонтом помещений и поисками виноватого.

В департаменте ЖКХ администрации города Дзержинска подтвердили, что в доме №78 по проспекту Ленина 2 октября во время наладочных работ в рамках пуска отопления произошло технологическое нарушение - порыв розлива системы отопления.

- Данный дом входит в состав ТСЖ "Суворовский", специалисты которого и занимаются устранением нарушения и его последствий, - сообщили в администрации. - Если в процессе порыва пострадало имущество жителей данного многоквартирного дома, они должны обратиться в ТСЖ, составить акты о причиненном ущербе и в дальнейшем решать вопрос о компенсации с ТСЖ, так как в данном случае именно жители и ТСЖ являются сторонами правоотношений (собственники жилой площади и обслуживающая организация). Действия администрации города в этом процессе могут расцениваться как вмешательство в деятельность коммерческой структуры и превышение полномочий.