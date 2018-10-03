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03.10.2018 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии у ветерана украли три миллиона рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Четыре женщины из башкирского города Учалы подозреваются в похищении у 85-летнего ветерана Великой Отечественной войны более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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По предварительным данным, четыре женщины в возрасте от 28 до 64 лет познакомились с одиноким пенсионером в апреле 2017 года. Они стали приходить к нему в квартиру, помогать с домашней работой. Вскоре ветеран поделился с ними, что хранит на сберегательной книжке три миллиона семьсот тысяч рублей. Эти деньги мужчина копил много лет и хотел подарить их своей родственнице.

Следствие считает, женщины уговорили пенсионера перевести сбережения на пластиковую карту, а затем, получив доступ к данным, стали снимать деньги в банкоматах. Часть средств они потратили на то, чтобы свозить ветерана в санаторий. Тогда как остальные деньги, по предварительной информации, поделили между собой.

Через некоторое время ветеран обнаружил исчезновение денег со своей банковской карты и обратился в полицию.

- Следственный отдел учалинского райотдела МВД России возбудил уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Сейчас дело находится на рассмотрении в Учалинском районном суде, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Между тем полицейские подозревают этих женщин в еще одной краже, где аналогичным способом пропали 200 тысяч рублей у 63-летнего пенсионера.

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