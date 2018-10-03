В Дагестане МЧС назвало причину взрыва в школе

Причиной взрыва газовоздушной смеси в дагестанской школе, по данным спасателей, стала утечка из газопровода.

Взрыв прогремел в тренерской комнате отдельно стоящего спортивного зала школы в селе Эбдалая Левашинского района. В результате ЧП пострадали пять подростков. Все они получили тяжелые ожоги: у школьников повреждено от 60 до 90 процентов поверхности тела.

По предварительным данным, газовоздушная смесь взорвалась из-за искры при подключении электронных весов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

К ликвидации ЧП было привлечено 32 человека и 10 спецавтомобилей.

В ближайшее время будет проведен консилиум врачей для определения возможности и необходимости проведения санитарно-авиационной эвакуации пострадавших. Как сообщает республиканский минздрав, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Сразу после ЧП они были доставлены в Левашинскую центральную районную больницу, затем их транспортировали в Махачкалу. По данным "Вести.ru", школьники будут проходить лечение в Москве.