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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане при взрыве в школе пострадали пять подростков

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане при взрыве в раздевалке спортивного зала в школе села Эбдалая пострадали пять юношей.

Фото: REUTERS
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Подростки, с ожогами 80 процентов кожи, госпитализированы в ожоговый центр республиканской клинической больницы в Махачкале.

По данным республиканского управления МЧС, в помещении образовательного учреждения взорвались напольные электрические весы, что могло привести к воспламенению бытового газа. В спасательном ведомстве добавили, что пострадавшим от 14 до 18 лет.

На месте происшествия работают специалисты пожарно-испытательной лаборатории, которые устанавливают причины взрыва.

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