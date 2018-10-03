В Дагестане при взрыве в школе пострадали пять подростков

В Дагестане при взрыве в раздевалке спортивного зала в школе села Эбдалая пострадали пять юношей.

Подростки, с ожогами 80 процентов кожи, госпитализированы в ожоговый центр республиканской клинической больницы в Махачкале.

По данным республиканского управления МЧС, в помещении образовательного учреждения взорвались напольные электрические весы, что могло привести к воспламенению бытового газа. В спасательном ведомстве добавили, что пострадавшим от 14 до 18 лет.

На месте происшествия работают специалисты пожарно-испытательной лаборатории, которые устанавливают причины взрыва.