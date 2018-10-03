В Дагестане СК начал проверку взрыва в школьном спортзале

В Дагестане следователи приступили к выяснению обстоятельств взрыва, произошедшего в одной из сельских школ.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в СК по региону.

Напомним, накануне около девяти часов вечера в тренерской комнате отдельно стоящего здания спортивного зала школы в селении Эбдалая Левашинского района произошел взрыв неизвестной смеси. В результате пострадали пять подростков, находившихся в помещении. В ожоговый центр Республиканской клинической больницы доставлены пятеро подростков, старшему из которых 18 лет, а младшему 14. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, они получили от 60 до 80 процентов ожогов тела.

Сразу после ЧП пострадавшие были доставлены в Левашинскую центральную районную больницу, затем их транспортировали в Махачкалу.