На прошлой неделе в Смольном прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка в городе. На нем обсудили меры в отношении таксистов-нелегалов, которые работают около Московского вокзала. Чиновники комитета по транспорту в этом и следующем годах должны провести "профилактические мероприятия" и очистить привокзальную площадь от водителей, работающих без лицензии.

Сейчас "незаконных" таксистов делят на две категории. К первой относятся те, кто ожидает клиентов у транспортно-пересадочных узлов: аэропорта, вокзалов, больших торговых центров. Ко второй - те, кто осуществляет свою деятельность при помощи интернет-агрегаторов, которые выступают в качестве служб передачи информации между физическими лицами и непосредственно организацией пассажирских перевозок будто бы не занимаются.

По закону, в любом случае и те, и другие обязаны иметь лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Сейчас в Петербурге таких разрешений выдано более 37 тысяч.

Представитель комитета по транспорту Ирина Ефимова утверждает, что лицензия в первую очередь обеспечивает безопасность пассажира: клиент уверен, что водитель имеет стаж более трех лет, в этот же день прошел контроль технического состояния такси и предрейсовый медицинский осмотр. Само оформление лицензии стоит всего 320 рублей: нужно предоставить данные паспорта и регистрации транспортного средства. Казалось бы: совсем не большие требования. Но почему до сих пор в городе столько нелегальных такси?

Основной причиной является то, что по факту получения лицензии водитель "нагружается" дополнительными отчетностями: он обязан проходить ежедневный технический и предрейсовый медицинский осмотр, иметь специальный полис ОСАГО для такси, проходить специальный техосмотр раз в полгода, что, конечно, несет куда большие затраты, чем 320 рублей. Поэтому таксисты предпочитают "увиливать".

За работу без лицензии нелегалам могут выписать штраф до 10 тысяч рублей

Согласно результатам исследования аналитической компании Digital Vision, в России 73 процента всех аварий, случившихся по вине автомобилей-такси, происходят с участием водителей-нелегалов. Как ни странно, но штрафы в данной ситуации помогают редко: в Петербурге за перевозку пассажиров без лицензии хоть и могут выписать штраф до 10 тысяч рублей, но саму машину изымают, только если проводятся массовые рейды.

Как же можно исправить ситуацию, когда ущерб для бюджетов всех уровней от "серого" частного извоза ежегодно составляет почти 25 миллиардов рублей (все по той же статистике Digital Vision)?

По словам Станислава Швагеруса, руководителя центра компетенций Международного Евразийского форума "ТАКСИ", чтобы снизить количество "нелицензированных" водителей и уменьшить число ДТП с ними, нужно начать регулировать деятельность агрегаторов вызова такси таким образом, чтобы данные о каждом заказе приходили в Центр организации дорожного движения Санкт-Петербурга. Принятие таких стандартов позволит ввести требования к качеству услуги и инфраструктуре легкового такси - стоянкам и информационным системам. Станислав участвовал в "правке" 69-го ФЗ и утверждает, что на федеральном уровне регулирование уже есть.

Теперь нужны региональные меры, о которых задумались в Смольном. Правда, остается неясным, почему они рассчитаны всего на два года: нелегалы в таком случае могут намеренно не появляться у вокзала определенное время, а потом вновь возобновить свою деятельность.