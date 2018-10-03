Петербургских коммунальщиков не пустили на концерт "Ленинграда"

Жилищный комитет администрации Санкт-Петербурга проведет проверку по факту приобретения билетов на концерт группы "Ленинград" для работников ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство".

По словам пресс-секретаря комитета Тамары Панченко, сумму в полмиллиона рублей предложено потратить на благотворительность.

- По факту выхода публикаций в ряде СМИ о приобретении подведомственным предприятием Жилищного комитета ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" билетов на концерт группы "Ленинград" на сумму около 480 тысяч рублей Комитет силами Контрольно-ревизионного отдела и Отдела обеспечения закупок и учета имущества проведет проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия и работе в рамках государственного заказа, - сообщила она в соцсети.

Организации рекомендовано вернуть потраченные на концертные билеты средства и направить их в любое детское учреждение.