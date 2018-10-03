В Карелии перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

В Лоухском районе Карелии в озере Пяозеро перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Один добрался до берега, один погиб.

ЧП случилось во вторник, сообщает республиканский Следственный комитет. Четверо мужчин приехали на рыбалку на север региона. Они взяли в прокат моторную лодку и отправились на ней кататься по озеру. При этом погодные условия были неблагоприятными.

В итоге лодка перевернулась, рыбаки оказались в воде. До берега сумел добраться один человек. Он и сообщил о происшествии.

Тело одного мужчины обнаружили в акватории Пяозера. Продолжаются поиски еще двоих рыбаков. Пока об их судьбе ничего не известно.

Следком Карелии проводит проверку по данному факту.