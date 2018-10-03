Новости

Белорусские атлеты отправились на III Юношеские Олимпийские игры 15:20
Более 50 портфелей и велосипед забыли в транспорте Москвы в сентябре 15:14
Умер звукорежиссер The Beatles и Майкла Джексона Джефф Эмерик 14:58
Названы регионы с самой низкой смертностью 14:57
Путин назвал оптимальную для России цену на нефть 14:54
В Беларуси выразили надежду на рост японских инвестиций 14:50
Джонни Депп заявил, что он не идиот 14:48
Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к США 14:45
Названы российские цены на новый BMW 3-Series 14:42
Более 90 процентов туристов пожелали вернуться в Крым 14:35
Фото: китайский корабль оттеснил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море 14:23
Врачи удалили у пенсионерки опухоль размером с голову 14:19
Совфед одобрил запрет на въезд в РФ иностранным экстремистам 14:15
Житель Югры задержан по подозрению в насилии над юношами 14:11
Пермского школьника не пустили на занятия из-за джинсов 14:08
Юдаева: ЦБ может дополнительно ограничить валютное кредитование 14:02
В Сочи немецкую авиакомпанию оштрафовали за нарушение погранрежима 14:00
В Карелии перевернулась лодка с четырьмя рыбаками 13:58
В Турции исчез оппозиционный саудовский журналист 13:55
В Москве ГИБДД наказала автохама, блокировавшего "скорую" в тоннеле 13:55
СК начал проверку после смерти 92-летней пермячки с опухолью 13:55
Стали известны призеры конкурса "Учитель года" 13:44
В Италии прошел фестиваль русской культуры "Очи черные" 13:43
"Северный поток-2" начнут строить в водах России в декабре 13:39
Гидрометцентр объявил о закрытии дачного сезона 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
03.10.2018 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Лоухском районе Карелии в озере Пяозеро перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Один добрался до берега, один погиб.

Косатки перевернули лодку с рыбаками в Охотском море

ЧП случилось во вторник, сообщает республиканский Следственный комитет. Четверо мужчин приехали на рыбалку на север региона. Они взяли в прокат моторную лодку и отправились на ней кататься по озеру. При этом погодные условия были неблагоприятными.

В итоге лодка перевернулась, рыбаки оказались в воде. До берега сумел добраться один человек. Он и сообщил о происшествии.

Тело одного мужчины обнаружили в акватории Пяозера. Продолжаются поиски еще двоих рыбаков. Пока об их судьбе ничего не известно.

Следком Карелии проводит проверку по данному факту.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин предложил смягчить наказание за репосты
Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии
УФСБ пришло с обыском в полицию Екатеринбурга
Минобороны опубликовало видео доставки С-300 в Сирию
Невозвратные билеты на самолет можно будет вернуть