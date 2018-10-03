В Ленобласти педофил заманил ребенка в квартиру арбузом

В городе Сосновый бор задержан 44-летий мужчина, которого подозревают в насилии над 9-летним мальчиком.

Как сообщили в управлении СК РФ по Ленинградской области, в отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

- По версии следствия, вечером 2 октября 2018 года 9-летний мальчик возвращался домой, когда на улице его окрикнул незнакомый мужчина, - рассказали следователи. Незнакомец под обманным предлогом заманил ребенка в свою квартиру.

По информации правоохранительных органов, мужчина сначала пообещал мальчику угостить его арбузом, а потом деньги - две тысячи рублей, но в квартире "совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера". По одной из версий, насильник потом сам отпустил третьеклассника, по другой - мальчику удалось убежать из квартиры злоумышленника и сообщить о произошедшем участковому уполномоченному полиции, опорный пункт которого расположен неподалеку.

- Следователь СКР произвел обыск в квартире подозреваемого, откуда были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, - уточнили в комитете. - Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявления обвинения.

Примечательно, что развратник из Соснового бора - рецидивист: ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также в сфере незаконного оборота наркотиков, отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако о том, что он ранее совершал преступления сексуального характера, информации нет.