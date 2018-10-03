В Ленобласти жестоко убили 21-летнего парня

В поселке Новинка Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства жуткого происшествия в частном доме. Неизвестные убили 21-летнего парня и отчленили некоторые части его тела.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В поселок прибыла следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты регионального СК, а также оперативные сотрудники петербургского Главка.

Сейчас следователи опрашивают всех соседей погибшего молодого человека, выясняют, кто мог заходить к нему в гости.