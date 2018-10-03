В Петербурге драка мигрантов закончилась поножовщиной

Трех человек с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости доставили ночью в клинику Военно-медицинской Академии.

Все они поступили в больницу с улицы Железноводской, сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Первого - 28-летнего мужчину - доставили накануне вечером, еще двух жителей ближнего зарубежья - спустя несколько часов.

- От дома 68 по улице Железноводской госпитализированы граждане 23-х и 22-ти лет с колото-резаными ранами, - уточнили в полиции.

По словам самих пострадавших, во время конфликта драки ударил ножом неизвестный. Но что на самом деле произошло, установит следствие. По информации полиции, рядом с местом, откуда были госпитализированы мигранты, имеются видеокамеры. Их записи будут тщательно проанализированы.