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03.10.2018 17:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге отец топором убил 11-летнего сына

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства трагедии, которая произошла накануне на Нарвском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в одной из квартир жилого дома отец, будучи сильно пьяным, "совершил убийство своего 11-летнего сына, нанеся ему множественные удары топором по голове".

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- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области мужчина был изобличен и задержан, - сообщили в СК. - Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Преступление, которое совершил 43-летий мужчина, следователи квалифицировали как "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии".

В соответствии с пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ отцу может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. За подобное преступление, кстати, в УК предусмотрена и смертная казнь, хотя в России на нее сохраняется мораторий.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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