В Петербурге вандалы разгромили пять могил на Богословском кладбище

Полиция начала проверку в связи с актом вандализма на Богословском кладбище. Там неизвестные повалили надгробные памятники на пяти могилах, сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Об акте вандализма в правоохранительные органы сообщил сторож, который увидел сложенные сваленные плиты во время утреннего обхода.

Богословское кладбище расположено в Калининском районе Петербурга, в годы блокады здесь производились массовые захоронения. Также последний приют на Богословском кладбище нашли многие известные личности, среди них музыкант Виктор Цой.