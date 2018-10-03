Новости

В Ростове при пожаре погибли два человека 10:12
Путин предложил расширить полномочия детского омбудсмена 10:09
Поезда "Ласточки" на МЦК начали готовить к зиме 10:01
В Петербурге вандалы разгромили пять могил на Богословском кладбище 09:58
Ученые нашли простое средство, замедляющее старение 09:54
УФСБ пришло с обыском в полицию Екатеринбурга 09:53
Стартовали продажи двух новых версий УАЗ "Профи" 09:51
"Локомотив" - "Шальке" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 09:45
В Пентагон прислали два письма с самым мощным ядом 09:44
Упавший кран на МКАД отодвинули к обочине 09:43
Пилот упавшего в Якутии вертолета доставлен в райцентр 09:37
Ученые Беларуси и России обсудили проблемы медицины 09:34
В Дагестане СК начал проверку взрыва в школьном спортзале 09:33
Насколько уместно ходить в школу с розовыми волосами или дредлоками 09:30
"БелАЗ" поставит в Россию первые беспилотные самосвалы 09:20
Макрон принял отставку главы МВД Франции 09:20
Как бывший студент из Костромы бросил вызов китайским производителям 09:12
Нефтедобыча в России в сентябре выросла до 11,35 млн баррелей в сутки 09:10
Автокран перевернулся на МКАД и перекрыл движение 08:42
В России отозвали около 30 тысяч кроссоверов Hyundai Creta 08:42
Минобороны опубликовало видео доставки С-300 в Сирию 08:36
Жителям домов у Новой Голландии предложили открыть дворы для туристов 07:55
Рекордный снегопад обрушился на запад Канады 07:46
Два человека оставят команду спецпрокурора США Мюллера 07:39
ВТБ закрыл сделку по покупке 85 процентов акций банка "Возрождение" 07:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
03.10.2018 09:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге вандалы разгромили пять могил на Богословском кладбище

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Полиция начала проверку в связи с актом вандализма на Богословском кладбище. Там неизвестные повалили надгробные памятники на пяти могилах, сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге напавшего с ломом на Исаакий вандала отправили лечиться

Об акте вандализма в правоохранительные органы сообщил сторож, который увидел сложенные сваленные плиты во время утреннего обхода.

Богословское кладбище расположено в Калининском районе Петербурга, в годы блокады здесь производились массовые захоронения. Также последний приют на Богословском кладбище нашли многие известные личности, среди них музыкант Виктор Цой.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефтедобыча в России в сентябре выросла до 11,35 млн баррелей в сутки
УФСБ пришло с обыском в полицию Екатеринбурга
Глава норвежской делегации назвал Крым законной частью РФ
Постпред США объяснилась по поводу обещания уничтожить ракеты РФ
Путин призвал найти средства на пенсионные изменения