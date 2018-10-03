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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ремонт под протокол

Заведено дело после реконструкции театра имени Товстоногова в Питере
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск №7683 (220)
Вчера Главное следственное управление СК России по Петербургу объявило о возбуждении дела о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Это дело против чиновников, курирующих реконструкцию и ремонт театра. В нем речь идет об уголовной статье, карающей за злоупотребление полномочиями при реконструкции театра, которая обошлась в 6 миллиардов рублей. В злоупотреблениях подозревают сотрудников ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" минкультуры, которое было заказчиком. По версии следствия, чиновники подписали акты приема работ, которые были либо выполнены некачественно или не выполнены совсем.

Пока, по предварительным данным, сумма ущерба составляет 68,7 миллиона рублей. Скандал с ремонтом начался почти сразу - после окончания работ в здании театра образовались трещины. Хотя в ФГБУ просят не торопиться с выводами и дождаться экспертизы. Напомним, в феврале и мае 2018 года полиция возбудила два уголовных дела о мошенничестве при реконструкции объектов Большого драматического театра против двух компаний-подрядчиков.Теперь их хотят объединить с новым делом о злоупотреблении полномочиями.

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