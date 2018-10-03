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03.10.2018 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четыре человека пострадали в массовом ДТП под Симферополем

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и пятью автомобилями под Симферополем четыре человека получили телесные повреждения, в том числе три пассажира автобуса.

Водители двух ВАЗов погибли в аварии на крымской дороге

По предварительным данным, авария в районе села Левадки произошла из-за того, что автобус выехал на "встречку", сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, несколько бригад скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Очевидцы в соцсетях пишет, что автобус "догнал" внедорожник, после чего началась цепочка столкновений. В числе поврежденных - и инкассаторский автомобиль. Рядом с местом ДТП образовались огромные пробки в обеих направлениях.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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