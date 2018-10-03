В Ростове при пожаре погибли два человека

В Ростове-на-Дону в результате пожара в одной из квартир на улице Летописной погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании на третьем этаже трехэтажного здания поступило в 23.56. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

По указанному адресу незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты, пламя было потушено уже через полчаса. Для ликвидации пожара от службы спасения было привлечено16 специалистов, в тушении участвовало четыре спецавтомобиля.

На месте тушения были обнаружены тела мужчины и женщины. Точные причины их смерти, а также все обстоятельства произошледшего предстоит установить.