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03.10.2018 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове при пожаре погибли два человека

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону в результате пожара в одной из квартир на улице Летописной погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове сгорел старинный дом, пострадали два человека

Сообщение о возгорании на третьем этаже трехэтажного здания поступило в 23.56. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

По указанному адресу незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты, пламя было потушено уже через полчаса. Для ликвидации пожара от службы спасения было привлечено16 специалистов, в тушении участвовало четыре спецавтомобиля.

На месте тушения были обнаружены тела мужчины и женщины. Точные причины их смерти, а также все обстоятельства произошледшего предстоит установить.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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