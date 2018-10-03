В Сочи немецкую авиакомпанию оштрафовали за нарушение погранрежима

В Сочи сотрудники региональной пограничной службы ФСБ обязали частную немецкую авикомпанию Aerowest GmbH выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей за нарушение погранрежима.

В сентябре в город-курорт приземлился чартерный самолет с Кипра с несколькими пассажирами на борту. В ходе пограничного контроля экипажа второй пилот и бортпроводник не смогли предоставить российских виз.

Как рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, при проверке выяснилось, что владелец авиакомпании, будучи осведомленным о последствиях, которые могут возникнуть в результате несоблюдения норм международного законодательства в сфере перевозок, все-таки пошел на административное нарушение.

В результате пограничники привлекли европейского авиаперевозчика к административной ответственности, был назначен штраф и внесено представление его руководству об устранении всех нарушений.