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03.10.2018 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи немецкую авиакомпанию оштрафовали за нарушение погранрежима

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Сочи сотрудники региональной пограничной службы ФСБ обязали частную немецкую авикомпанию Aerowest GmbH выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей за нарушение погранрежима.

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В сентябре в город-курорт приземлился чартерный самолет с Кипра с несколькими пассажирами на борту. В ходе пограничного контроля экипажа второй пилот и бортпроводник не смогли предоставить российских виз.

Как рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, при проверке выяснилось, что владелец авиакомпании, будучи осведомленным о последствиях, которые могут возникнуть в результате несоблюдения норм международного законодательства в сфере перевозок, все-таки пошел на административное нарушение.

В результате пограничники привлекли европейского авиаперевозчика к административной ответственности, был назначен штраф и внесено представление его руководству об устранении всех нарушений.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Правила авиаперевозок
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