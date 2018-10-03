Несколько новостей, связанных с состоянием жилого фонда, поступило на этой неделе из Тазовского, Салехарда, Ноябрьска и Ханты-Мансийска.

Тяжелым выдался понедельник для обитателей двухэтажки в поселке Тазовском. Стоящий на склоне 59-квартирный дом затрещал и буквально поехал, сойдя со сгнивших свай. К счастью, не разрушился. Люди выскочили на улицу, а позже под контролем спасателей вынесли мебель, технику, скарб, одежду. Пережившее в 2011-м капремонт 35-летнее здание восстановлению не подлежит.

В списке жильцов 138 человек. Их с трудом расселили - маневренный фонд мизерный. Власти посулили оставшимся без крова по 10 тысяч рублей на человека. И обратились с просьбой к предприятиям, где работают пострадавшие, помочь в обретении крыши над головой. Собственников семеро, остальные занимали помещения по договорам найма.

Прокуратура Ямала запросила документы у администрации Тазовского и УК. Это не первый съехавший со свай дом - в сентябре 2014-го такая же история произошла с двухэтажкой по улице 40 лет Победы.

В Салехарде десятки деревянных многоквартирников. Одни сносят, другие укрепляют в ходе капремонта. В этом году в профильную программу включили семь домов. Пять уже отремонтированы с пятилетней гарантией. В этой связи любопытно недавнее заявление администрации Ханты-Мансийска, в свое время представлявшего собой сплошной массив бараков. В окружной столице пущен под бульдозер последний многоквартирник с печным отоплением. Еще весной их было 18. Всего в нынешнем году хотят снести 63 деревянные доходяги.

А вот замглавы Ноябрьска распорядился экстренно обследовать свыше 900 двухэтажек после очередного трагического пожара в одной из них, когда погибли два человека. На Ямале ежегодно сгорают 5-8 "деревяшек".