УФСБ пришло с обыском в полицию Екатеринбурга

Сотрудники регионального управления ФСБ в среду пришли с обысками в екатеринбургскую полицию.

"Управление проводит в МВД города оперативные мероприятия", - сообщил "РГ" официальный представитель регионального управления ведомства.

Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых. "То, что в здании управления МВД по Екатеринбургу проводится оперативно-следственное мероприятие - это не фейк, не информационная утка, эта новость соответствует действительности, - прокомментировал он. - В городской полиции работают наши партнеры из регионального ФСБ и четвертого управления СКР".

По его словам, речь идет об обыске, который ведется в настоящее время не в кабинете начальника УМВД и не в кабинетах его заместителей.

"Следственное мероприятие проводится с 8.30 по местному времени в кабинете одного из руководителей оперативного подразделения. Сотрудники полиции оказывают ФСБ и СК необходимое содействие и помощь, чтобы разбирательство проходило максимально оперативно и, самое главное, объективно. Визит представителей силовых ведомств осуществляется в рамках бесфигурантного уголовного дела, ранее возбужденного СК", - пояснил Горелых.

На работе городской полиции обыск не отразился. Оперативная служебная деятельность ведется в штатном режиме.

"Об итогах обыска говорить пока преждевременно, так как работа продолжается", - отметил собеседник.

Между тем в ряде СМИ появилась информация о том, что был задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Эту информацию "РГ" подтвердил компетентный источник, знакомый с ситуацией.