"РГ" публикует законы, по которым вранье станет дорогим удовольствием

На следующей неделе, 13 октября, начнут действовать два закона, которые публикует "Российская газета". Они, говоря обывательским языком, об ответственности за нежелание прекратить публично говорить гадости.

Проигнорировать судебное решение об удалении той или иной информации из интернета отныне не получится. Палитра наказаний значительно расширена, вплоть до уголовной ответственности. Фото: depositphotos.com

Первый закон - это пакет поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. На официальном сленге - неисполнение требований о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной информации.

Не секрет, что сегодня вполне реально добиться, чтобы суд обязал того, кто выкладывает в сеть откровенную ложь, опровергнуть неправду. И также реально, что такое решение этот гражданин или организация проигнорируют и продолжат поливать грязью просто так или за деньги. Причем под прицелом оказываются как известные люди - политики, артисты, публичные личности, так и никому неизвестные рядовые граждане, которые кому-то не понравились и их начали травить. Теперь за такое "удовольствие" надо будет платить.

Внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь вводится ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений. Или нежелание дать опровержение по требованию суда.

Штрафы вводятся такие. Для рядовых граждан до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц - 50 тысяч рублей. Фирма или компания заплатит - до 200 тысяч рублей.

Если не дойдет с первого раза, то сумма увеличится. Судя по закону, степень тяжести административного наказания устанавливается в зависимости от того, сколько раз происходило правонарушение.

На кого рассчитан новый закон? Он предусматривает наказание как для отдельных граждан, так и для представителей власти, государственных служащих, муниципальных служащих, а также служащих государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

При невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан будет 25 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей. Но тут добавится возможный административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов. Для юридических лиц штраф останется прежним - до 200 тысяч рублей.

Второй публикуемый закон устанавливает уголовную ответственность за злостное неисполнение судебных решений, которые обязывают прекратить распространение вранья или дать опровержение недостоверной информации. Собственно, статья об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда в Уголовном кодексе уже есть. Это статья 135 - "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта".

Новый закон предусматривает не только "материальные" изменения в этой статье. Изменения предполагают уголовную ответственность, если человек не понял первого предупреждения.

Такие "непонимающие" будут наказаны "за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после наложения штрафа".

Степень тяжести административного наказания зависит от того, сколько раз происходило правонарушение

Новый закон предлагает на выбор судьи самые разные санкции.

Минимальное наказание - от штрафов до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 240 часов, до исправительных работ до одного года, или арест до трех месяцев. Самый суровый вариант - лишение свободы до одного года.

Компетентно

Сергей Боярский, зампред комитета Государственной Думы, один из авторов законопроекта:

- К разработке такого законопроекта нас подтолкнули сегодняшние реалии, которые позволяли ответчикам не исполнять законные решения судов - в части удаления информации, в части публикации опровержений и так далее. То есть люди фактически были ущемлены в защите своих прав. Тратили время и деньги на судебные издержки, однако исполнительный лист был в этой части не обязателен к исполнению ответчиком, поскольку штраф в 2 тысячи рублей никого не пугал.

Теперь вводится широкая палитра административных штрафов. Плюс возможно уголовное преследование в случае, если по одному и тому же судебному разбирательству будет зафиксировано злостное уклонение от законных требований.

Надеюсь, это охладит горячие головы, которые по злому умыслу или, учитывая коммерческий интерес некоторых структур, занимающихся черным пиаром, намеревались игнорировать судебные решения. А наши граждане получили действенный механизм защиты своих прав.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации:

- У нас многие забыли, что есть такое понятие, как "культура общения в соцсетях". Вот чтобы люди, которые злонамеренно или неумышленно занимаются перепостом лживой информации и клеветы, вспомнили об этом и почувствовали степень своей ответственности, и понадобился такой закон. Поправка по неисполнению требований о прекращении распространения ложной информации в соцсетях и других источниках информации должна позитивно повлиять на сдерживание клеветы, которой достаточно много на просторах интернета. Кстати, подобный механизм уже давно установлен во многих странах мира.

Подготовил Иван Петров