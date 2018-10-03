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03.10.2018 17:20
Рубрика: Происшествия

Следователи послушают песню Монеточки и репера Noize MC

Текст: Наталья Козлова

В среду стало известно, что Следственный комитет России проверит совместную песню Noize MC (Иван Алексеев) и Монеточки (Елизавета Гырдымова) "Чайлдфри". С заявлением о необходимости такой проверки ранее в полицию обратился столичный адвокат Сергей Афанасьев.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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После его рассмотрения полицейские передали материалы в Следственный комитета. В столичном подразделении СК РФ пока ничего сказать про это не могут - бумага к ним только пришла.

По закону следователи проверят, был ли в действиях музыкантов факт "возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних".

По мнению самого защитника, их песня содержит строчки, которые могут подтолкнуть подростков к самоубийству. Сами исполнители это не видят, называя песню "сатирой".

Напомним, известный российский музыкант Noize MC опубликовал на YouTube клип на песню "Чайлдфри", записанную с ныне популярной исполнительницей, выступающей под сценическим именем "Монеточка". Клип набрал несколько миллионов просмотров.
Нельзя сказать, что подобные песни, которые могут иметь далеко идущие последствия, появились впервые. Так, французский темнокожий рэпер Ник Конрад выпустил клип, который потряс французское общество. Песня в переводе с французского называлась "Вешайте белых".

Можно было бы подумать, что рэпер - несчастный страдалец из бедной семьи, озлобленный на весь свет. Но это оказалось не так. Конрад родился в семье дипломата, правда, обитал в одном из пригородных районов Парижа, славящихся бандитизмом. Серьезно учился музыке, но однажды понял: рэп - это его.

Фото: РИА Новости
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В его клипе есть страшные сцены жестокого хладнокровного убийства и насилия над белым человеком. И это, пожалуй, самое мягкое.

Дальше говорится про убийство маленьких детей и их родителей, которые не угодили ему лишь цветом кожи.

Темнокожий рэпер уверяет, что в мире существует "заговор против черных" и призывает бороться против "белых колонизаторов".

После выхода клипа разразился скандал. Французская общественность не просто возмутилась. Она потребовала от певца объяснений. Теперь рэпер оправдывается и говорит, что его неправильно поняли. Он, якобы всего-то хотел осудить насилие и привлечь внимание к проблемам людей с другим цветом кожи.

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