Названы страны, лидирующие по числу смертей во время селфи

В списке стран, лидирующих по числу смертельных селфи, первое место заняла Индия, где с 2011-го по 2017 год во время съемок погибли 159 человек. Второе и третье места у России и США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на журнал Journal of Family Medicine and Primary Care.

Всего же в мире за указанный период опасные селфи унесли жизни 259 человек. Из них 16 случаев приходится на Россию, 14 - на США, 11 - на Пакистан.

Большинство жертв - мужчины (около 72%) моложе 30 лет. Это несмотря на то, что женщины гораздо чаще фотографируют самих себя. Однако представители сильного пола больше склонны к риску, и не боятся делать снимки на краю скалы, крыше небоскреба или перед движущимся транспортом. Именно такие обстоятельства чаще всего приводят к гибели любителей "запечатлеть момент", передают зарубежные СМИ.

Кроме того, например, в США зафиксированы случаи смерти во время селфи с оружием.