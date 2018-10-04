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04.10.2018 10:20
Рубрика: В мире

Названы страны, лидирующие по числу смертей во время селфи

Текст: Оксана Грибанова

В списке стран, лидирующих по числу смертельных селфи, первое место заняла Индия, где с 2011-го по 2017 год во время съемок погибли 159 человек. Второе и третье места у России и США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на журнал Journal of Family Medicine and Primary Care.

Фото: depositphotos.com
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Всего же в мире за указанный период опасные селфи унесли жизни 259 человек. Из них 16 случаев приходится на Россию, 14 - на США, 11 - на Пакистан.

Большинство жертв - мужчины (около 72%) моложе 30 лет. Это несмотря на то, что женщины гораздо чаще фотографируют самих себя. Однако представители сильного пола больше склонны к риску, и не боятся делать снимки на краю скалы, крыше небоскреба или перед движущимся транспортом. Именно такие обстоятельства чаще всего приводят к гибели любителей "запечатлеть момент", передают зарубежные СМИ.

Кроме того, например, в США зафиксированы случаи смерти во время селфи с оружием.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Происшествия ЧП Несчастные случаи Селфи: модное, но опасное увлечение
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