Новости

Парламент Турции продлил использование военных в Сирии и Ираке 01:46
Пятеро полицейских получили ранения в результате стрельбы в США 01:44
В Мадриде умерла забытая в машине годовалая девочка 01:24
ФБР арестовало подозреваемого в рассылке конвертов с опасным веществом 01:04
В Костроме по факту крушения вертолета возбудили дело 00:47
Disney запустил в производство киноадаптацию мультфильма "Лило и Стич" 00:40
В салоне красоты Аделины Сотниковой распылили газ из баллончика 00:36
В Туле скончался экс-депутат Госдумы Сергей Кондратенко 00:05
В Филадельфии пять человек пострадали при стрельбе возле магазина 00:03
Акинфеев установил рекорд России по "сухим" матчам в Лиге чемпионов 03.10.2018
При крушении вертолета под Костромой погибли три человека 03.10.2018
Путин призвал Европу не быть как Болгария 03.10.2018
США перестали поставлять нефть в Китай 03.10.2018
Путин назвал лучший способ воспитания 03.10.2018
Иран резко отреагировал на решение США разорвать договор о дружбе 03.10.2018
Путин заявил о приверженности РФ и Турция договоренностям по Идлибу 03.10.2018
США вышли из факультативного протокола Венской конвенции о разрешении споров 03.10.2018
Головин начнет матч Лиги чемпионов с "Боруссией" с первых минут 03.10.2018
Стоимость барреля нефти Brent превысила 86 долларов 03.10.2018
Рогозин сообщил о подписании контракта по "Восточному" 03.10.2018
Репортаж из Сирии получил статуэтку ТЭФИ 03.10.2018
В Крыму решили как нейтрализовать кислотонакопитель Армянска 03.10.2018
Под Костромой упал вертолет с пассажирами 03.10.2018
Ален Депардье, брат Жерара Депардье, готов стать гражданином России 03.10.2018
Роман Виктор Пелевина "Омон Ра" станет комиксом 03.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
04.10.2018 00:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не упади

Как нужно ездить в автобусах, чтобы получить страховку в случае ДТП?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7684 (221)
Примерно 35% ДТП с участием общественного транспорта в Подмосковье сопровождаются падением и травмированием пассажиров, рассказал "РГ" заместитель гендиректора ГУП "Мострансавто" Игорь Кононюк.

Любой транспорт считается средством повышенной опасности. Именно поэтому пассажиры, заходя в автобус, автоматически считаются застрахованными от возможных увечий - при условии, что они оплатили проезд. "Ситуации на дороге бывают разные. Порой впереди идущий автомобиль начинает внезапно тормозить или перестраиваться, и тогда водитель автобуса вынужден резко тормозить. Если пассажир в этот момент не держался за поручень, он может получить травму", - объясняет Кононюк. Так вот, страховых выплат этот пассажир может не получить, поскольку пренебрег правилами безопасности.

Мошенники стали активно предлагать вернуть "лишние" средства по полису ОМС

Они прописаны в правилах пользования общественным транспортом и размещены в салоне любого автобуса. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращал внимание на плакаты, призывающие не высовываться из окон или держаться за поручни при езде стоя. Но мало кто знает, что весной 2018 года все эти рекомендации были в виде поправок внесены в закон N 268/2005-03 "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области". И при страховых выплатах стало учитываться, держался ли пассажир за поручень в момент ДТП или надеялся исключительно на собственную устойчивость.

"Три года назад ехала в автобусе, водитель резко затормозил. Я ударилась об угол кресла и повредила плечо. Страховку тогда получила. А уже этим летом похожий случай произошел с моим родственником. Но ему уже страховку не дали, объяснили, что он не предпринял мер безопасности", - рассказывает пенсионерка из Химок Анна Морозова. "Страховщик вправе отказать в выплате пассажиру, если факты свидетельствуют о том, что он нарушал закон N268/2005-03, то есть игнорировал меры предосторожности", - подтвердили "РГ" в страховой компании, обслуживающей "Мострансавто". Выплаты не маленькие, понятно, что оплачивать равнодушие пассажира к собственной безопасности страховщики не хотят. А факты, о которых говорят в страховой компании, - это, прежде всего, записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусе. Обычно их пять - одна направлена на водителя, две в салон, еще две фиксируют то, что происходит на дороге.

Кстати, каждое ДТП с участием автобуса - повод для серьезных внутренних проверок в "Мострансавто". "Если водитель необоснованно резко затормозил или вел автобус агрессивно, ему выписывают штраф, может быть объявлен выговор, принято решение о лишении премии или даже об увольнении", - отмечает Игорь Кононюк.

Инфографика: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Рыбникова
Общество Здоровье Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стоимость барреля нефти Brent превысила 86 долларов
Вместо полок в поездах могут появиться капсулы
Президентом ФИДЕ вновь стал россиянин
Нобелевский комитет объявил лауреатов 2018 года по химии
Путин назвал Скрипаля подонком и предателем родины