Примерно 35% ДТП с участием общественного транспорта в Подмосковье сопровождаются падением и травмированием пассажиров, рассказал "РГ" заместитель гендиректора ГУП "Мострансавто" Игорь Кононюк.

Любой транспорт считается средством повышенной опасности. Именно поэтому пассажиры, заходя в автобус, автоматически считаются застрахованными от возможных увечий - при условии, что они оплатили проезд. "Ситуации на дороге бывают разные. Порой впереди идущий автомобиль начинает внезапно тормозить или перестраиваться, и тогда водитель автобуса вынужден резко тормозить. Если пассажир в этот момент не держался за поручень, он может получить травму", - объясняет Кононюк. Так вот, страховых выплат этот пассажир может не получить, поскольку пренебрег правилами безопасности.

Они прописаны в правилах пользования общественным транспортом и размещены в салоне любого автобуса. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращал внимание на плакаты, призывающие не высовываться из окон или держаться за поручни при езде стоя. Но мало кто знает, что весной 2018 года все эти рекомендации были в виде поправок внесены в закон N 268/2005-03 "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области". И при страховых выплатах стало учитываться, держался ли пассажир за поручень в момент ДТП или надеялся исключительно на собственную устойчивость.

"Три года назад ехала в автобусе, водитель резко затормозил. Я ударилась об угол кресла и повредила плечо. Страховку тогда получила. А уже этим летом похожий случай произошел с моим родственником. Но ему уже страховку не дали, объяснили, что он не предпринял мер безопасности", - рассказывает пенсионерка из Химок Анна Морозова. "Страховщик вправе отказать в выплате пассажиру, если факты свидетельствуют о том, что он нарушал закон N268/2005-03, то есть игнорировал меры предосторожности", - подтвердили "РГ" в страховой компании, обслуживающей "Мострансавто". Выплаты не маленькие, понятно, что оплачивать равнодушие пассажира к собственной безопасности страховщики не хотят. А факты, о которых говорят в страховой компании, - это, прежде всего, записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусе. Обычно их пять - одна направлена на водителя, две в салон, еще две фиксируют то, что происходит на дороге.

Кстати, каждое ДТП с участием автобуса - повод для серьезных внутренних проверок в "Мострансавто". "Если водитель необоснованно резко затормозил или вел автобус агрессивно, ему выписывают штраф, может быть объявлен выговор, принято решение о лишении премии или даже об увольнении", - отмечает Игорь Кононюк.