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04.10.2018 12:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в госизмене ученого

Текст: Владимир Полетаев
Мосгорсуд признал законным содержание под стражей сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения ученого Виктора Кудрявцев.

По постановлению Лефортовского райсуда Москвы от 17 сентября обвиняемый по статье 275 УК РФ в государственной измене Кудрявцев до 20 декабря останется в следственном изоляторе. Апелляционную жалоба на эту санкцию Мосгорсуд оставил без удовлетворения.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Адвокаты арестанта просили смягчить меру пресечения своему подзащитному. По словам адвоката обвиняемого, Кудрявцев имеет "целый букет заболеваний", а питание в СИЗО может привести 74-летнего ученого к смерти.

Но следователь и прокурор были категорически против изменения меры пресечения.

Поскольку материалы дела имеют гриф "совершенно секретно", заседание суда прошло в закрытом от слушателей режиме.

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа, в передаче данных по которой обвиняется ученый, была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе. Согласно информации защиты, в уголовном деле речь идет о передаче "неких" секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE. То, что в письмах была секретная информация, по словам одного из адвокатов было установлено заключением специалиста "Роскосмоса". И якобы речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках.

В Роскосмосе, между тем, пояснили, что дело о госизмене, по которому проходит Кудрявцев, связано с работой сотрудников корпорации в 2013 году. Именно за этот период времени, по словам источника в Роскосмосе, изымались документы при обысках, как в самой корпорации, так и в ЦНИИмаш.

Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev
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Тематика научных работ Кудрявцева связана с исследованием газовых течений вблизи поверхности движущегося тела, рассказывал сын ученого. Часть его работ имела фундаментальное значение и публиковалась в открытой печати, часть относилась к прикладным вопросам ракетостроения.

Кудрявцев был активно вовлечен в международное сотрудничество в 1990-е и нулевые годы в рамках научных проектов и соглашений. Он выезжал в командировки в Бразилию, Индию, Китай, европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике. У него есть публикации в соавторстве с иностранными учеными.

По сообщению сына арестованного ученого, Ярослава Кудрявцева, у отца была низшая форма допуска к секретным сведениям, так как его дочь постоянно проживает за рубежом.

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