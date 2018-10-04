Градозащитники признаются, что это довольно редкий случай, потому что обычно меры воздействия на нарушителей ограничиваются рамками административного законодательства. Однако в данном случае имело место не просто пренебрежительное отношение к памятникам, но откровенное варварство.
Так, "фигурантом" уголовного дела, возбужденного полицией по 243-й статье УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), в Ярославле стало давно пустующее и ждущее реставрации здание бывшей детской горбольницы 1907-1908 годов постройки, расположенное в центре города - на улице Володарского, 107а. В 2013 году это псевдофахверковое деревянное строение было признано памятником местного значения, и примерно с этого же момента в нем начали происходить возгорания, хотя от электричества здание отключено. Кто-то срезал с окон решетки, выкорчевал и вынес из помещений батареи отопления.
Последний пожар здесь случился в ночь на 20 августа 2018 года. Только благодаря бдительности жильцов окрестных домов здание не сгорело полностью. Тогда же выяснилось, что запылать памятнику, на месте которого можно с коммерческим успехом построить жилую высотку, кто-то очень помог. Очевидцы рассказали, что даже через несколько часов, когда огонь уже был потушен, у дома сильно пахло бензином.
По словам директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Александра Филяева, в результате пожара в здании частично обрушилась кровля, пострадали внутренние перегородки, местами - фасады, но процентов 80 всей постройки удалось сохранить. Однако уцелело бы точно гораздо больше, если бы, согласно решению суда от 2015 года, бывшая детская больница была продана с торгов для смены собственника, не способного обеспечить сохранность памятника.
Впрочем, как объяснили в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии, объект несколько раз выставлялся на торги, но никто на них не заявлялся. Только в охранном департаменте это веской причиной не считают, полагая, что все зависит от изначальной стартовой цены. В департаменте сообщили, что в службу судебных приставов направлены документы, чтобы там "проработали вопрос с мэрией, почему решение суда до сих пор не исполнено".
Второй случай вандализма был выявлен в Тутаеве - на территории Крестовоздвиженского храма.
- Там подрядная организация, проводившая этим летом ремонтно-реставрационные работы по заказу центральной дирекции Министерства культуры РФ, приступила к выемке грунта без археологического сопровождения, то есть без наблюдения специалистов, - уточнил Александр Филяев. - В результате были выкопаны служившие фундаментом 93 бутовых камня и оказался поврежден культурный слой. Нанесенный ущерб Институт археологии РАН оценил в 500 тысяч рублей.
Заметим, что подрядчик, "имеющий опыт в проведении ремонтно-реставрационных работ" и так лихо распорядившийся ценным культурным слоем, был, естественно, выбран по конкурсу.
Кстати
В Ярославле статус памятника может быть присвоен зданию речного вокзала. Научно-методический совет при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области рекомендовал признать его выявленным объектом культурного наследия. По мнению экспертов, это здание уникально и формирует панораму Волжской набережной. Кроме того, авторы проекта вокзала были удостоены Государственной премии РСФСР в 1986 году за архитектуру комплекса. А сейчас новый собственник здания проводит там реконструкцию, которая коснется в том числе и фасадов. Включение в список памятников позволит сохранить первоначальный облик и архитектуру здания.