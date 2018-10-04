В Ярославской области возбуждены сразу два уголовных дела по фактам причинения вреда объектам культурного наследия.

Градозащитники признаются, что это довольно редкий случай, потому что обычно меры воздействия на нарушителей ограничиваются рамками административного законодательства. Однако в данном случае имело место не просто пренебрежительное отношение к памятникам, но откровенное варварство.

Так, "фигурантом" уголовного дела, возбужденного полицией по 243-й статье УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), в Ярославле стало давно пустующее и ждущее реставрации здание бывшей детской горбольницы 1907-1908 годов постройки, расположенное в центре города - на улице Володарского, 107а. В 2013 году это псевдофахверковое деревянное строение было признано памятником местного значения, и примерно с этого же момента в нем начали происходить возгорания, хотя от электричества здание отключено. Кто-то срезал с окон решетки, выкорчевал и вынес из помещений батареи отопления.

Последний пожар здесь случился в ночь на 20 августа 2018 года. Только благодаря бдительности жильцов окрестных домов здание не сгорело полностью. Тогда же выяснилось, что запылать памятнику, на месте которого можно с коммерческим успехом построить жилую высотку, кто-то очень помог. Очевидцы рассказали, что даже через несколько часов, когда огонь уже был потушен, у дома сильно пахло бензином.

Запылать памятнику, на месте которого можно с коммерческим успехом построить жилую высотку, кто-то очень помог

По словам директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Александра Филяева, в результате пожара в здании частично обрушилась кровля, пострадали внутренние перегородки, местами - фасады, но процентов 80 всей постройки удалось сохранить. Однако уцелело бы точно гораздо больше, если бы, согласно решению суда от 2015 года, бывшая детская больница была продана с торгов для смены собственника, не способного обеспечить сохранность памятника.

Впрочем, как объяснили в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии, объект несколько раз выставлялся на торги, но никто на них не заявлялся. Только в охранном департаменте это веской причиной не считают, полагая, что все зависит от изначальной стартовой цены. В департаменте сообщили, что в службу судебных приставов направлены документы, чтобы там "проработали вопрос с мэрией, почему решение суда до сих пор не исполнено".

Второй случай вандализма был выявлен в Тутаеве - на территории Крестовоздвиженского храма.

- Там подрядная организация, проводившая этим летом ремонтно-реставрационные работы по заказу центральной дирекции Министерства культуры РФ, приступила к выемке грунта без археологического сопровождения, то есть без наблюдения специалистов, - уточнил Александр Филяев. - В результате были выкопаны служившие фундаментом 93 бутовых камня и оказался поврежден культурный слой. Нанесенный ущерб Институт археологии РАН оценил в 500 тысяч рублей.

Заметим, что подрядчик, "имеющий опыт в проведении ремонтно-реставрационных работ" и так лихо распорядившийся ценным культурным слоем, был, естественно, выбран по конкурсу.

Кстати

В Ярославле статус памятника может быть присвоен зданию речного вокзала. Научно-методический совет при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области рекомендовал признать его выявленным объектом культурного наследия. По мнению экспертов, это здание уникально и формирует панораму Волжской набережной. Кроме того, авторы проекта вокзала были удостоены Государственной премии РСФСР в 1986 году за архитектуру комплекса. А сейчас новый собственник здания проводит там реконструкцию, которая коснется в том числе и фасадов. Включение в список памятников позволит сохранить первоначальный облик и архитектуру здания.