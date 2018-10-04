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Солнцевский райсуд Москвы приступил к рассмотрению дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

Напомним, в марте прошлого года суд выделил в отдельное производство дело в отношении руководителя полетов Внуково Романа Дунаева и авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой.

Фото: Фото ГУ МЧС по Костромской области
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Костромской области

В июле 2017 года этот же суд приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева - к 3,5 года лишения свободы, но в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне они от отбытия наказания были освобождены.

В новом процессе они оба проходят свидетелями обвинения.

По данным следствия, в ночь на 21 октября 2014 года снегоуборщик, за рулем которого сидел Мартыненко, выехал на взлетно-посадочную полосу.

Эту ситуацию, по мнению следователей, не проконтролировал Леденев. Обвиняемые Дунаев, Круглов и Архипова, как полагает следствие, заранее знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Крушение самолета Falcon
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