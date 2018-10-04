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04.10.2018 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Утекли в трубу

В Костроме при реконструкции водопровода испарились бюджетные миллионы
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7685 (222)
Полиция в Костромской области вскрыла факт мошенничества, связанного с хищением средств федерального бюджета в особо крупном размере, выделенных на реконструкцию системы централизованного водоснабжения по программе "Чистая вода".
Фото: Игорь Филонов/РГ Восстановительные работы подрядчик провел в значительно меньшем объеме, чем указал в смете. Фото: Игорь Филонов/РГ
Восстановительные работы подрядчик провел в значительно меньшем объеме, чем указал в смете. Фото: Игорь Филонов/РГ

- Сотрудники регионального УМВД проверили порядок освоения 11 миллионов рублей, выделенных из федеральной казны на социально важную статью расхода - реконструкцию водопровода в одном из районных населенных пунктов. Как выяснилось, директор подрядной организации провел восстановительные работы в значительно меньшем объеме, чем указал в смете и в акте приемки-передачи, - сообщили в УМВД.

По данным следствия, в результате директору строительной фирмы удалось "сэкономить" порядка двух миллионов рублей, которые он перечислил на свой счет. В отношении руководителя подрядной организации полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Если вину предпринимателя докажут в суде, ему грозит до десяти лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

Директору фирмы удалось "сэкономить" порядка двух миллионов рублей, которые он перечислил на свой счет

В полиции пока не раскрывают название муниципалитета, где произошло ЧП, однако из открытых источников следует, что сумма расходов соответствует стоимости программы реконструкции водопроводной системы в поселке Вохма. В программу были включены три очереди обновления сетей водоснабжения протяженностью около семи километров. Общая стоимость проекта с учетом средств федерального, регионального и районного бюджетов составила почти 31 миллион рублей.

Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
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По данным властей, уровень износа сетей в среднем по области составлял около 70 процентов. При этом более 40 процентов нуждалось в полной замене.

Около половины населения Костромской области использовали для хозяйственно-питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям: высокое содержание железа, азотсодержащих соединений, минерализация, мутность, цветность, бактериальная загрязненность. Все это накладывало отпечаток на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Благодаря мероприятиям целевой программы "Чистая вода" ситуацию удалось несколько улучшить, однако решить проблему кардинально пока не удалось.

Между тем

По данным силовиков, скандал с прокладкой "виртуального" водопровода в костромском райцентре стал за последние два года уже третьим в череде громких уголовных дел, связанных с обеспечением населения питьевой водой. В середине августа этого года суд приговорил к штрафу в 45 тысяч рублей 56-летнюю руководительницу коммунального предприятия в райцентре Буе в 100 километрах от Костромы. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В течение шести лет коммунальщики под видом чистой питьевой воды продавали 17 тысячам жителей Буя опасную для здоровья жидкость, загрязненную железом и бором. Поставщики заведомо знали, что вода не соответствует требованиям безопасности. Жители Буя неоднократно жаловались, что из кранов в квартирах течет странная жидкость бурого цвета. После того как сюжет о коричневой воде прошел на одном из федеральных каналов, Костромская межрайонная природоохранная прокуратура передала материалы проведенных проверок в СК, и следователи возбудили уголовное дело. Только после этого коммунальщики приступили к реконструкции станции водоочистки.

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