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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прерванный полет

Заместитель Генпрокурора РФ погиб в авиакатастрофе в Костромской области
Текст: Наталья Козлова, Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск №7686 (223)
Неожиданное продолжение получила история с крушением частного вертолета в отдаленном районе Костромской области. Ярославский следственный отдел Северо-Западного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту крушения частного вертолета в Солигаличском районе области и гибели людей. Дело завели по стандартной в таких случаях статье - о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, "повлекшем смерть двух и более лиц".
При падении частный вертолет сгорел. Фото: Фото ГУ МЧС по Костромской области При падении частный вертолет сгорел. Фото: Фото ГУ МЧС по Костромской области
При падении частный вертолет сгорел. Фото: Фото ГУ МЧС по Костромской области

За прошедшие десять дней это третье подобное крушение, которое произошло с легкомоторным летательным аппаратом. Но спустя сутки костромская авария оказалась в первых строчках новостей из-за личности пассажира на борту.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Северо-Западного управления на транспорте СКР подполковник Мария Добрынина , на место происшествия выехали немало местных руководителей различных силовых ведомств - СК, полиции, МЧС.

Напомним, вертолет AS350 с бортовым номером RA-07272 потерпел крушение вечером 3 октября около деревни Вонышево. Это практически необитаемый населенный пункт. При крушении погибли четыре человека. Среди пассажиров был заместитель Генерального прокурора России Саак Карапетян. Причины трагедии предстоит выяснить следствию.

Большое скопление силовиков на месте крушения оказалось связано с теми, кто был на борту вертолета

По первым сообщениям об авиапроисшествии, высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства и его спутники накануне прилетели в охотничьи угодья, которые располагаются около деревни Дьяконово. Отсюда они должны были вылететь по каким-то делам в Вологодскую область. Но по непонятным причинам решили вылететь на день раньше - в плохую погоду и не поставив в известность диспетчера.

В МЧС заявили, что вертолет не запрашивал коридора для полета и о его маршруте в ведомстве ничего не знают.

Пока правоохранители воздерживаются от озвучивания вероятных версий трагедии. По одной из версий, вертолет в темноте задел верхушки деревьев, после чего потерял управление и рухнул в лес.

По другим данным, вылет должен был состояться по времени раньше, но прокурор и его товарищи якобы заблудились.

Также есть мнение, что вертолет попытался взлететь с перегрузом и у него это не получилось.

Первыми свидетелями трагедии стали подростки из местного интерната. Они увидели, как за деревней загорелся и упал вертолет, и рассказали об этом воспитателю. Женщина вызвала на место ЧП спасателей.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы спасения в 18.40. Добраться до вертолета силовикам оказалось непросто: воздушное судно рухнуло в глухом лесу. На место крушения представители экстренных служб прибыли в 21.20. Поисковая группа сообщила, что в разбившемся вертолете находились три человека. Все они погибли. А сам вертолет практически полностью выгорел.

Утром 4 октября представители оперативного штаба все же добрались до места аварии. Они сообщили, что жертв трагедии оказалось больше, чем ранее предполагалось. В ходе работ на месте крушения вертолета были обнаружены останки четвертого погибшего.

Фото: depositphotos.com
Упавший под Костромой вертолет был арендован в Москве

Всего, по данным спасателей, на борту находились пилот и трое пассажиров.

- Личности погибших установлены, но тела очень сильно обгорели, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ подполковник юстиции Мария Добрынина.

Генеральная прокуратура РФ официально подтвердила гибель своего сотрудника.

- Мы в курсе этой ситуации. По предварительным данным, Саак Альбертович находился на борту этого вертолета в числе пассажиров, - сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Упавший вертолет принадлежал комплексу "Хелипорт Москва", который предоставляет услуги по аренде вертолетов и обучению пилотов.

По данным Генпрокуратуры, погибший в аварии Саак Карапетян официально находился в отпуске.

По данным Следственного комитета, за последние несколько лет только в Северо-Западном федеральном округе по разным причинам потерпели крушение почти четыре десятка небольших летательных аппаратов - легкомоторных самолетов и вертолетов.

И это лишь те аварии, в которых погибли или были травмированны люди. ЧП без человеческих жертв в следственную статистику не попали.

Справка "РГ"

Карапетян родился в Ростовской области. Окончил Ростовский госуниверситет. Начинал с помощника прокурора. С 2016 года занял должность заместителя Генпрокурора РФ.

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