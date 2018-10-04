При пожаре в частном доме под Хабаровском погибли мать и сын

Минувшей ночью в жилом доме села Корсакова под Хабаровском произошел пожар. Сообщение о возгорании в деревянном строении поступило на пульт дежурного в 1.28.

"На момент прибытия брандмейстеров крыша дома и веранда уже были полностью охвачены огнем, произошло обрушение потолочного покрытия", - говорится на сайте краевого ГУ МЧС.

Отмечается, что развитию пожара до крупных масштабов послужило позднее обнаружение возгорания.

Во время разведки звено газодымозащитной службы обнаружило в доме двух человек, не подающих признаки жизни. По предварительным данным, ими оказались мать и сын 1936 и 1966 годов рождения.

Пожар площадью 100 "квадратов" удалось потушить почти через три часа.

Причины ЧП устанавливаются, проводятся оперативно-следственные мероприятия.