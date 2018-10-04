Новости

В Сочи для путешествия в Грецию построят тростниковую лодку 14:47
На экологическом форуме в Минске представят электросамокат 14:36
Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью вырос на 44% 14:15
У "Газели" появился новый мотор 14:04
МВД Беларуси и полиция Латвии готовы к углублению сотрудничества 13:56
Роналду не будет играть за сборную Португалии до конца года 13:56
РБ рассчитывает поставить точку в дискуссии с Литвой по ядерной энергетике 13:55
В Праге появился на свет детеныш крайне редкой красной панды 13:50
Падение пролета не повлияет на срок сдачи части Крымского моста 13:46
Кировский суд рассмотрит дело отца, убившего дочь из-за плача 13:38
Захарова упрекнула США в недостойном поведении по отношению к Китаю 13:34
Велопатруль ЦОДД оштрафовал 91 автохама 13:28
Полпред представил врио губернатора Курганской области 13:24
Названа причина взрыва в Морском порту Петербурга 13:22
Армия России избавится от пилоток и ушанок 13:20
Создатель Ганнибала Лектера напишет первую за 13 лет книгу 13:18
Военные спасатели встретят участников МКС оренбургской дыней 13:13
Итоги ипотечного рынка за первое полугодие представят на круглом столе 13:11
Ударивший сотрудника метро москвич пойдет под суд 13:04
Исследователи описали рацион питания людей, живших 8000 лет назад 13:04
Видео: Микроавтобус с белорусами врезался в грузовой подъемный кран 13:00
На фестиваль комиксов в Москве распродали все билеты 12:51
СК: В убийстве жителя Ленобласти участвовала 12-летняя девочка 12:50
Созданный на Урале робот проверит ЛЭП в Индии и Африке 12:45
Госдума назвала "сотрясанием воздуха" требование Киева отдать вагоны 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
В поездах вместо полок могут появиться капсулы
В поездах вместо полок могут появиться капсулы
04.10.2018 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кировский суд рассмотрит дело отца, убившего дочь из-за плача

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Малмыжский районный суд Кировской области ушло уголовное дело в отношении местного жителя, который убил громко плакавшую семимесячную дочь.

В Приангарье осудили мужчину, убившего сына за непослушание

По версии следствия, вечером 22 марта прошлого года 43-летний житель деревни Кинерь отмечал день рождение своей гражданской жены. После окончания застолья женщина с двумя детьми легла спать в комнате, мужчина уснул на кухне. Ночью маленькая дочь стала плакать, раздражая мужчину. Он взял ребенка на руки, перенес ее в другую комнату, положил на кровать, но, вместо того, чтобы успокоить, накрыл ее подушкой и одеялом и задушил. После того, как девочка "перестала плакать", мужчина спокойно снова ушел спать на кухню.

Проснувшаяся мать, не увидев дочь рядом с собой, начала искать ее в квартире и, нигде не найдя, стала допрашивать мужчину - где девочка? Но тот, будучи сильно пьяным, ничего пояснить не мог. Обнаружив дочь в соседней комнате под подушкой и одеялом, женщина попыталась ее откачать, позвонила родственникам, те вызвали "скорую". Но прибывшие медики констатировали уже смерть ребенка, о чем сообщили в полицию. 

После того, как мужчина был задержан правоохранителями, в отношении него СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе следствия он признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в адрес начальника отдела МВД России по Малмыжскому району было внесено представление об устранении причин, которые способствовали преступлению. В связи с чем был наказан участковый полиции, вовремя не предупредивший опасную ситуацию.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В посольстве РФ прокомментировали заявления Лондона о "кибератаках"
Падение пролета не повлияет на срок сдачи части Крымского моста
Госдума назвала "сотрясанием воздуха" требование Киева отдать вагоны
На месте крушения вертолета под Костромой нашли четвертую жертву
Захарова упрекнула США в недостойном поведении по отношению к Китаю