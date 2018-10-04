Кировский суд рассмотрит дело отца, убившего дочь из-за плача

В Малмыжский районный суд Кировской области ушло уголовное дело в отношении местного жителя, который убил громко плакавшую семимесячную дочь.

По версии следствия, вечером 22 марта прошлого года 43-летний житель деревни Кинерь отмечал день рождение своей гражданской жены. После окончания застолья женщина с двумя детьми легла спать в комнате, мужчина уснул на кухне. Ночью маленькая дочь стала плакать, раздражая мужчину. Он взял ребенка на руки, перенес ее в другую комнату, положил на кровать, но, вместо того, чтобы успокоить, накрыл ее подушкой и одеялом и задушил. После того, как девочка "перестала плакать", мужчина спокойно снова ушел спать на кухню.

Проснувшаяся мать, не увидев дочь рядом с собой, начала искать ее в квартире и, нигде не найдя, стала допрашивать мужчину - где девочка? Но тот, будучи сильно пьяным, ничего пояснить не мог. Обнаружив дочь в соседней комнате под подушкой и одеялом, женщина попыталась ее откачать, позвонила родственникам, те вызвали "скорую". Но прибывшие медики констатировали уже смерть ребенка, о чем сообщили в полицию.

После того, как мужчина был задержан правоохранителями, в отношении него СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе следствия он признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в адрес начальника отдела МВД России по Малмыжскому району было внесено представление об устранении причин, которые способствовали преступлению. В связи с чем был наказан участковый полиции, вовремя не предупредивший опасную ситуацию.