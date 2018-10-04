В Уфе врач пойдет под суд за смерть новорожденного

В Уфе завершили расследование уголовного дела против 28-летнего врача-неонатолога Республиканского клинического перинатального центра. Его обвиняют по статье "Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Башкирии, 13 февраля 2017 года в перинатальный центр поступила 24-летняя женщина. Утром 16 февраля у нее родился сын. Младенца передали под наблюдение врачу-неонатологу для дальнейшего лечения и диагностики заболеваний. Следователи уверены, что доктор не сумел своевременно установить причины выявленной дыхательной недостаточности и не диагностировал у малыша легочную гипертензию. По этой причине ребенка не правильно лечили: у него было "длительное кислородное голодание". 17 февраля новорожденного в экстренном порядке перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. На следующий день малыш умер.

- При правильном и своевременном оказании квалифицированной медицинской помощи, трагических последствий удалось бы избежать, - отметили в Следственном управлении СКР по Башкирии. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемой, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.