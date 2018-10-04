В редакцию "РГ" за помощью обратилась Динара Галина: в этом году ее сыну Руслану исполнилось пятнадцать, алименты на его содержание суд взыскал с отца Руслана еще в 2004 году, однако "растворившийся в воздухе" папаша за все это время не заплатил ни копейки. Судебные приставы не могут обнаружить должника уже четырнадцать лет, и за это время сумма невыплаченных алиментов превысила 1,3 миллиона рублей.

Что больше всего поражает в этой истории, так это "эффективность" работы судебных приставов. Повидать папу Руслана - Александра Анатольевича Шаулина, в апреле отметившего 60-летний юбилей, им не удалось ни разу за все эти годы. Более того, о нем нет никакой информации, ни одной, как говорится, зацепки. На него не зарегистрировано ни движимого, ни недвижимого имущества, на которое можно было наложить взыскание, - во всяком случае, так в управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области ответили на запрос "РГ". По адресу в Калининском районе Новосибирска, которым располагают правоохранительные органы, этот гражданин не зарегистрирован и не проживает. И в Ленинском районе, по месту регистрации, его тоже нет. А на его банковский счет за все эти годы не "капнуло" ни рубля. И он, естественно, не трудоустроен. Что делать с таким человеком-невидимкой? Конечно, махнуть на него рукой. Приставы так и сделали, прекратив исполнительное производство в прошлом году. Действительно, сколько можно надрываться? Нет нигде Шаулина, так на нет и суда (вернее, судебных приставов) нет.

Не менее удивительны запасы терпения мамы Руслана - Динары. Пятнадцать лет она крутится изо всех сил, не на самых высокооплачиваемых работах, чтобы парень ни в чем не нуждался. Другая бы за это время забросала слезными письмами все возможные инстанции - помогите найти алиментщика! Динара обратилась с письменной жалобой в региональное УФССП один раз за все это время - когда исполнительное производство прекратили. Ее жалобу признали правомерной, и должника теперь снова ищут (так и хочется взять последнее слово в кавычки). Правда, по сути ничего не изменилось. Шаулин, пожалуй, мог бы собирать залы, выступая с семинарами "Не хочешь платить алименты? Спроси меня как!", если бы не боялся себя обнаружить. А может, он и не боится - его ведь нигде нет, как это проверишь?

- Я к нему домой, по старому адресу приходила, - вспоминает Динара. - Никого не застала. Соседка мне рассказала, что он дом купил в Ордынке, там и живет. Ради сына я бы и в Ордынку поехала. Руслан ведь спрашивает - а почему папа нам не помогает? У его друга-одноклассника родители тоже вместе не живут, но отец сына не бросил. Но Ордынка ведь большая - как я его там найду?

По словам Динары, Александр Шаулин - не маргинал и не бомж, он не спускает случайные заработки на паленую водку. Отнюдь. Динара убеждена, что он вполне обеспечен, благополучен и сыт. Как он сумел превратиться в невидимку, накопив почти полтора миллиона алиментов (и это исходя из расчетов по минимуму)? Узнать об этом было бы невероятно интересно, и, пожалуй, не только тем, кто сочувствует Динаре и Руслану. В первую очередь интересоваться этим должно государство, если уж оно берется с помощью своих отлаженных механизмов защищать семейные ценности, в том числе право ребенка на родительскую заботу. Но вот пока получается, что механизмы вертятся где-то вдалеке от Шаулина, и он не чувствует ни малейшего беспокойства. Ни к административной, ни к уголовной ответственности за уклонение от обязанности он не привлекался - потому что для этого обязательно его присутствие, ответили "РГ" судебные приставы. Наш герой в упорном нежелании платить алименты не одинок. По данным на конец прошлого года, новосибирские родители задолжали детям четыре миллиарда рублей. А в целом по России сумма алиментной задолженности превысила сто миллиардов - об этом еще в декабре 2017-го сообщили на пленуме Верховного суда РФ.

Должна ли мать сама искать горе-отца? Думается, все-таки нет. И главное, даже если бы Динара обнаружила в Ордынском районе области любезного Александра Анатольевича, получить алименты ей это вряд ли бы помогло. Потому как ей пришлось бы сообщить новый адрес Шаулина судебным приставам, те передали бы (и не особенно торопясь) производство в отдел по Ордынскому району. А там, глядишь, никакого Шаулина уже и нет. Пригрезилось мамаше от переутомления, не иначе.

Так что же делать, как защитить права ребенка, если взыскание долгов по алиментам не дает, мягко говоря, стопроцентного результата? Уже несколько лет в России обсуждается законопроект о создании специального алиментного фонда - отпрыски несознательных родителей получают средства из бюджета, а правоохранительные органы, проникшись уже новым уровнем ответственности, совершенствуют методы поиска должников и понуждают их вернуть деньги теперь уже государству. Однако закон принимать не спешат. И надеяться, что когда-нибудь примут, по мнению экспертов, не стоит.

Так, например, адвокат Елена Пешкова убеждена, что создание алиментного фонда потребует колоссальных финансовых затрат, и в нынешней экономической ситуации инициатива не будет реализована уже по этой причине. А адвокат Елена Мадеева и вовсе считает законопроект опасным для института семьи - вполне, кстати, резонно. Возможность "поживиться" бюджетными деньгами - это соблазн. И закон может спровоцировать вал исков о взыскании алиментов при "исчезновении" одного из родителей, а контроль и проверка этих сведений потребует серьезных усилий от государственных органов. Способны ли они на эти усилия - вопрос спорный. В общем, лучше бы сосредоточиться на поисках должников в нынешних условиях, ничего не усложняя. Елена Пешкова считает, что в таких "безнадежных" случаях, как у Динары, мамам хорошо бы прибегнуть к услугам профессиональных представителей - и для общения с приставами, и для подачи судебных исков (однако остается вопрос - где взять деньги на этого представителя?). У Елены Мадеевой, по ее словам, есть безотказное средство, о котором ей как профессионалу и говорить-то неловко:

- Я не знаю, как это объяснить, но очень хорошо действует подача жалобы в приемную президента в Москве. Я не могу такое рекомендовать, ведь я работаю с теми правовыми механизмами, которые существуют. Жалоба в приемную президента - это непрофессиональное действие. Неужели, кроме главы государства, разобраться некому? Но те родители, кто по собственной инициативе такое письмо писал, получили результат, причем в сжатые сроки.

По ее словам, Динаре следует вести себя более активно. Написать заявление в УФССП, чтобы должника объявили в розыск, а также ограничили ему выезд за пределы РФ и право пользования водительским удостоверением. Правда, по данным приставов, все это уже сделано и не дало результата. Видимо, остается обращаться в суд и требовать признания Александра Шаулина без вести пропавшим. Возможно, это поможет найти его живым и здоровым, как ни парадоксально.

Важно!

"РГ" обращается к читателям: если вам известно о том, где находится Александр Анатольевич Шаулин, 11 апреля 1958 года рождения, обратитесь к нам в редакцию по телефону (383) 223-80-29. Пятнадцатилетний Руслан нуждается в его поддержке. И долги надо отдавать.

Комментарий

Любовь Зябрева, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области:

- Наличие государственного алиментного фонда стало бы существенной поддержкой детей, один из родителей которых не исполняет свой долг. Вместе с тем, на мой взгляд, должен быть обязательно предусмотрен механизм возмещения расходов государства путем взыскания их с должника. Причин того, что данный законопроект не принят, несколько. Во-первых, государство понесет огромные финансовые затраты на исполнение долга, возложенного на родителей, - должников множество по всей стране. Во-вторых, принятие такого документа потребует внесения изменений во многие нормативно-правовые акты. В-третьих, необходимо четко определить круг и категорию лиц, оплату долга которых взяло бы на себя государство. Например, мне известно, что ранее обсуждался вопрос о признании должников, розыск которых не дал результатов, безвестно отсутствующими, однако данная мера требует особой проработки, так как влечет ряд правовых последствий. Вместе с тем не стоит забывать, что воспитание и содержание детей - это обязанность родителей. Согласно действующему законодательству, они обязаны выплачивать алименты, даже если лишены родительских прав. Считаю целесообразным ужесточить ответственность за уклонение от уплаты алиментов, а также проводить активную государственную политику, направленную на повышение родительской ответственности.