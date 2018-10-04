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04.10.2018 16:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи помогут пострадавшим в "Зимней вишне" составить гражданские иски

Текст: Наталья Козлова
В четерг Александр Бастрыкин приехал в Кемерово. Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, причина поездки - контроль за ходом расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". А еще глава ведомства планировал поговорить с родными погибших и с пострадавшими.
Фото: Александр Патрин/РИА Новости
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К Бастрыкину пришли 37 человек. Сначала глава СК выслушал подчиненных. Те объяснили, что из основного уголовного дела выделены материалы в отношении семерых обвиняемых: Сергея Генина, Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Георгия Соболева, Надежды Судденок, Юлии Богдановой и Сергея Антюшина. В августе они вместе с защитниками приступили к процедуре ознакомления с материалами 230-томного дела. На сегодня они смогли прочитать примерно 150 томов.

Еще не закончена работа по основному уголовному делу. Его фигуранты - Александр Мамонтов, Григорий Терентьев, Андрей Бурсин, Танзиля Комкова. Недавно было возбуждено уголовное дело и против заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светланы Шенгерей. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петренко подчеркивает, что никто из обвиняемых не признал свою вину. Более того, двое фигурантов вообще отказались от дачи показаний.

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Следствие нашло еще несколько новых эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. В частности, Танзиле Комковой дополнительно инкриминировано получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в марте 2014 года за общее покровительство и попустительство по службе она получила взятку от директора коммерческой организации в виде автомобиля Toyota Venza и комплекта резины общей стоимостью, превышающей 1,5 миллиона рублей.

Было установлено, что Терентьев в 2017-м и 2018-м годах обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась. Это два эпизода мошенничества. Петренко говорит, что с учетом этих фактов вскоре ему будет предъявлено новое обвинение.
Всего по уголовным делам признаны потерпевшими и допрошены 436 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре, 247 - посетители ТЦ; 106 собственников помещений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществлявших деятельность на арендуемых площадях.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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На встрече потерпевшие озвучили намерение ходатайствовать перед Верховным судом РФ и прокуратурой о рассмотрении уголовного дела в отношении 7 обвиняемых не районным судом, согласно общим правилам подсудности, а судом вышестоящей инстанции.

Александр Бастрыкин предложил потерпевшим воспользоваться помощью следователей в подготовке гражданских исков к обвиняемым о возмещении причиненного им в рамках уголовного дела вреда, так как на данный момент меньше половины потерпевших воспользовались таким правом. При этом Председатель СК России пояснил, что следствием приняты меры для обеспечения исполнения последующих решений суда в части гражданских исков - установлено и арестовано имущество обвиняемых.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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