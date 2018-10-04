Трое новосибирцев погибли в результате неосторожного курения

В Ленинском районе Новосибирска при пожаре в квартире погибли трое. По оценке экспертов испытательной пожарной лаборатории, причиной трагедии стало неосторожное курение, рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По данным спасателей, сигнал о возгорании в жилом доме по улице Халтурина, 41 поступил в 4:47 утра по местному времени. Пожар был ликвидирован уже через 20 минут, однако людей спасти не удалось.

Как уточнил представитель ГУ МВД России по Новосибирской области, в квартире трехэтажного дома погибли двое мужчин 1941 и 1970 годов рождения, а также женщина 1943 года рождения.

Предметы домашней обстановки были сильно повреждены огнем, выгорел диван, постельные принадлежности. Стены и потолок покрылись копотью по всей площади квартиры. Сейчас в полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося.