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04.10.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое новосибирцев погибли в результате неосторожного курения

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Ленинском районе Новосибирска при пожаре в квартире погибли трое. По оценке экспертов испытательной пожарной лаборатории, причиной трагедии стало неосторожное курение, рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МЧС.

При пожаре в частном доме под Хабаровском погибли мать и сын

По данным спасателей, сигнал о возгорании в жилом доме по улице Халтурина, 41 поступил в 4:47 утра по местному времени. Пожар был ликвидирован уже через 20 минут, однако людей спасти не удалось.

Как уточнил представитель ГУ МВД России по Новосибирской области, в квартире трехэтажного дома погибли двое мужчин 1941 и 1970 годов рождения, а также женщина 1943 года рождения.

Предметы домашней обстановки были сильно повреждены огнем, выгорел диван, постельные принадлежности. Стены и потолок покрылись копотью по всей площади квартиры. Сейчас в полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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