Мэру Махачкалы грозит пять лет колонии

В советском суде столицы Дагестана началось слушание дела в отношении отстраненного от должности мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Обвинение просит приговорить бывшего градоначальника к пяти годам лишения свободы.

Мусаева задержали в январе 2018 года. Его арест вызвал настоящий шок среди политической элиты Дагестана. Но многие из чиновников тогда даже не подозревали, что в скором времени подобная участь коснется практически всей верхушки республиканского правительства.

Мэру предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, он незаконно выделил пять участков земли, причинив бюджету ущерб на 48 миллионов рублей. Один из эпизодов касается земельного участка в Махачкале, который являлся собственностью Республики Дагестан. Он был предоставлен частной компании за 1,1 миллиона рублей.

Мусаеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выделил пять участков земли, причинив бюджету ущерб на 48 миллионов рублей

Обвинение признало, что в данном случае Мусаева намеренно ввели в заблуждение. Прокурор отметил, что экс-мэр дал показания, изобличающие руководителя фирмы, которая приобрела участок. Дело в отношении коммерсанта выделено в отдельное производство.

Кроме того, Мусаев, по версии следствия, выделил жительнице Махачкалы участок земли площадью 307 квадратных метра и стоимостью три миллиона рублей, но женщина заплатила за него чуть более ста тысяч. Другому горожанину Мусаев бесплатно передал земельный участок в Махачкале, хотя, как полагает следствие, заявитель не имел права на бесплатную землю. Как выяснилось на суде, Мусаев подписал разрешительные документы по просьбе своего родственника, к которому махачкалинцы обратились за помощью.

- В день я принимал до ста человек. У нас в Дагестане почти все от кого-то приходят. Среди них был и мой родственник, он просил быстрее рассмотреть документы этих людей, не имея злого умысла, просто хотел ускорить этот процесс. На документах были в наличии все необходимые подписи, и я поставил свою визу, - объяснял Мусаев.

На суде прокурор попросил для градоначальника пять лет заключения с запретом в течение трех лет занимать руководящие должности в органах власти. Адвокаты попросили избрать наказание, не связанное с лишением свободы. По их словам, инкриминируемое мэру преступление не связано с коррупционной составляющей, речь идет лишь о нарушении при вынесении постановлений.

Судья спросил у Мусаева, признает ли он свою вину.

- Да, ваша честь. Я признаю свою вину. Перекладывать ее на кого-то не собираюсь, - ответил бывший градоначальник.

Защита также отметила, что Мусаев содействовал в возмещении ущерба и активно сотрудничал со следствием.

Следующее заседание суда назначено на 12 октября, где Муса Мусаев выступит с последним словом.