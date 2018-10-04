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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Последователи "голубого воришки"

Директора калининградского интерната уволили после жалобы в соцсети
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7685 (222)
Директор психоневрологического интерната "Забота" в городе Полесске лишилась работы после разоблачительной публикации в социальной сети. По словам автора, у душевнобольных пациентов забирали банковские карточки, обманом выманивали пин-коды и похищали деньги. Зимой они мерзли, потому что руководство учреждения экономило на угле. Ситуация длилась почти год, пока общественный резонанс не привлек в интернат комиссию регионального министерства социальной политики.
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Пациенты калининградского интерната получают пенсию на банковские карты, которые непонятные "соседи" отбирали у них либо силой, либо обманом. Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Пациенты калининградского интерната получают пенсию на банковские карты, которые непонятные "соседи" отбирали у них либо силой, либо обманом. Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Автор нашумевшей публикации - чемпион СНГ по боксу в полутяжелом весе Сергей Горохов. Он не только профессионально занимается спортом, но и руководит калининградским благотворительным фондом "Сердца трех". Вместе с единомышленниками Сергей опекает пациентов социальных учреждений.

Фото: из архива Игоря Морозова
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- Воспитанников "Заботы", а это ребята с детскими церебральными параличами, я регулярно навещаю на протяжении двух с половиной лет, - рассказывает Горохов корреспонденту "РГ". - Привожу им вещи, игрушки, вкусности, разговариваю с ними по душам. Я знаю каждого подопечного и каждого воспитателя. Поначалу все было хорошо, ребята выглядели довольными, ни на что нежаловались. Но в мае прошлого года в интернат пришла новый директор. А еще через пару-тройку месяцев появились первые тревожные звонки. Ребята рассказывали, что в столовой подают невкусную еду, порции уменьшились, уборки и стирки стали редкостью. Я поговорил с воспитателями и узнал, что вещи, продукты и услуги новый директор закупает по завышенным ценам у каких-то "своих" фирм. Воспитательницу, которая пыталась бороться с этим беспределом, в сентябре прошлого года уволили, хотя ребята ее очень любили.

Дальше - больше. Ситуация стала напоминать описанное в романе "Двенадцать стульев" в главе о "голубом воришке": "Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения". Дееспособные пациенты пожаловались Сергею, что директор поселила в интернате людей, от которых постоянно пахнет алкоголем. Эти личности угрожали, отбирали банковские карточки, с которых потом пропадали деньги. У подопечных с задержкой умственного развития карты выманивали обманом. Инвалидам говорили, что на снятые деньги для них купят игрушки и сладости.

У девочки сняли со счета 240 тысяч рублей, а вещей ей купили на пять тысяч

- Воспитанники интерната, хоть им по паспорту и больше 18 лет, в душе настоящие дети. Многих из них очень легко обмануть, всех легко обидеть, - продолжает Сергей Горохов. - У одной девочки сняли со счета 240 тысяч рублей, а вещей ей купили на пять тысяч - конфеты, дешевенький телефон, игрушки. И подобных примеров - уйма. А зимой ребята попросту замерзали. Уголь, предназначенный для отопления интерната, директор вывозила и использовала по своему усмотрению.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Эти и другие вопиющие несправедливости Сергей описал в популярной калининградской группе в социальной сети. Публикация получила тысячи откликов. И уже на следующий день министр социальной политики региона Анжелика Майстер сообщила, также используя социальную сеть: проверяющая комиссия выехала в учреждение. К концу того же дня с руководителем интерната расторгли контракт.

Сейчас у "Заботы" появился новый директор - ему поручили и дальше проводить служебные проверки.

- Ряд фактов, указанных в обращении, нашел, к сожалению, подтверждение, - проинформировала калининградцев Анжелика Майстер. - В том числе факт снятия средств с личных счетов граждан, проживающих в интернате.

Калининградцев, впрочем, одно только увольнение директора "Заботы" не удовлетворило. Люди требуют привлечь женщину к ответственности в рамках не только трудового, но и уголовного законодательства. И, разумеется, вернуть пациентам учреждения деньги. В региональном министерстве социальной политики отмечают: всю информацию, полученную во время недавней проверки, они передали в правоохранительные органы.

Тем временем

Специалисты калининградского следственного управления тем временем организовали собственную доследственную проверку. Поводом стала все та же публикация в социальной сети.

- Следствие намерено тщательно изучить все обстоятельства, приведенные в средствах массовой информации, и дать им правовую оценку, - отмечает старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Проверка пока не завершена.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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